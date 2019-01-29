وصول السّيولة النّقدية لمطار تمنهنت في سبها تحت حماية القوّات المسلّحة السّيولة الّتي خصصها مصرف ليبيا المركزي البيضاء لمدينة سبها، تم استلامها من قبل لجان من جميع المصارف التجارية العاملة في مدينة سبها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

وصلت إلى مطار قاعدة تمنهنت العسكرية في سبها، طائرة شحن عسكرية قادمة من بنغازي محملة بالسيولة النقدية قيمتها (82) مليون دينار ليبي تحت حماية القوّات المسلّحة العربية الليبية .

ونشرت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لمكتب إعلام القيادة العامة، فيديو وصول السّيولة صباح اليوم الثلاثاء .

وصرّح مدير المكتب الإعلامي بالقيادة “خليفة العبيدي” أنّ السّيولة الّتي خصصها مصرف ليبيا المركزي البيضاء لمدينة سبها، تم استلامها من قبل لجان من جميع المصارف التجارية العاملة في مدينة سبها تحت إشراف وتأمين القوات المسلحة التي ساهمت في نقلها إلى المدينة اليوم الثّلاثاء .