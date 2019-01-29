الرعيض في الجزء الثاني من حواره مع “أخبار ليبيا24”: اقتصادنا جيد وعشنا أكذوبة سوقها النظام السابق بأن ليبيا بوابة أفريقيا وأبدى استغرابه من النظرة السلبية لرجل الأعمال الليبي، فهو الوحيد في العالم الذي يعمل بأمواله

أخبار ليبيا24- خاص

عبر عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” في الجزء الأول من الحوار الذي أجرته معه “أخبار ليبيا24” عن عدم رضاه عن أداء مجلس النواب، مضيفاً أن ما دعاه لعدم حضور جلساته تدخّلُ بعض النواب، وشدّد على أن المجلس شُنت عليه حرب من أولى جلساته.

وقال “الرعيض” إن من حارب مجلس النواب وأسقطه مسؤول عن خراب ليبيا، معرباً عن أسفه لتحوّل عدد كبير من الليبيين إلى لعبة في يد دول إقليميّة، ينفذون أجنداتها في ليبيا.

وفي الجزء الثاني، من الحوار الخاص قال عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن الصناعة في ليبيا حوربت خلال العامين الماضيين، مشدداً على فوائد الصناعة على الاقتصاد الليبي.

وأبدى الرجل الذي يرأس الاتحاد منذ أربع أعوام استغرابه من النظرة السلبية لرجال الأعمال، منوهاً إلى أن رجل الأعمال الليبي هو الوحيد في العالم الذي يعمل بأمواله خلافاً لكل رجال الأعمال في العالم.

فإلى نص الحوار:

غرف التجارة هي بيت الاقتصاد الليبي”، ما الذي قدمته غرف التجارة والصناعة خلال السنوات الماضية؟

غرف التجارة والصناعة هي مؤسسات أهلية ذات ذمة مالية مستقلة، وهي تمثل قطاع الاقتصاد أمام الدولة، وأمام العالم في الخارج.

في ليبيا توجد 14 غرفة تجارية مقسمة على عديد المناطق والمدن في ليبيا، تلك الغرف لها مظلة هي الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الذي يشرف على الغرف ويوزع عليها المعلومات عن المعارض والمؤتمرات ويبلغها بالقرارات أولاً بأول.

نسمع باتفاقيات توقعونها وتبرمونها مع غرف تجارية عربية وغربية لتشجيع الاستثمار بينها وبين ليبيا، لكن لم نر أي استثمارات فعلية؟

ما دامت ليبيا تشهد الحروب وبها أكثر من حكومة لا أحد بإمكانه الاستثمار فيها، ومضمون تلك اللقاءات والاتفاقيات، تسهيل العلاقات بين ليبيا وتلك الدول بشكل أكبر وأكثر، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد.

برز خلال السنوات الماضية مشروع “تجارة العبور” الذي يُمكّن ليبيا من إبراز مكانتها كرابط بين أفريقيا والعالم، هل ناقشتم كاتحاد هذا المشروع، هل أوليتموه أي أهمية؟

مشروع تجارة العبور، أراه مضيعة للوقت رغم أنني لا أشك في صدق من قام بالمشروع؛ لأن المنطقة الحرة في أي دولة تحتاج مقومات كثيرة بينها الاستقرار ووجود أنظمة مصرفية ومعلوماتية، ومواصلات جيدة، ونحن للأسف عشنا أكذوبة كبيرة سوقها النظام السابق، بأن ليبيا بوابة أفريقيا.

المنطقة الحرة في أي دولة تحتاج مقومات ونحن للأسف عشنا أكذوبة كبيرة سوقها النظام السابق بأن ليبيا بوابة أفريقيا.

هل المنتج الليبي استطاع فرض نفسه في المعارض الخارجية، العربية والدولية؟

المنتج الليبي يحتاج لدولة تدعم الإنتاج المحلي، للأسف خلال العاميين الماضيين حوربت الصناعة في ليبيا بشكل واضح وصريح، من خلال الاعتمادات التي أعطيت للسلع الجاهزة ولا تعطى لتوريد المواد الخام، وذلك عاد سلباً على الصناعة المحلية، ولولا إصرار كثير من رجال الأعمال لانتهت الصناعة في ليبيا.

ما الذي يمنع إقامة معرض دولي لإبراز الصناعات الليبية اليوم، وهل أنتم مهتمون بذلك؟

كثير من الدول وضعت ليبيا في المنطقة الخطرة، كنا نخطط لإقامة ملتقي اقتصادي ليبي فرنسي في يوليو الماضي، ولكن قبل موعد الملتقى بأسبوع شهدت العاصمة طرابلس حرباً حالت دون تنظيم الملتقى، وكنا بصدد الترتيب لعودة الخطوط التونسية لمطار معيتيقة خلال الأشهر الماضية حدث هجوم على مطار معيتيقة حال دون عودة الخطوط التونسية، وخلال الأيام المقبلة هناك ترتيب لزيارة وفود دولية العاصمة طرابلس، وكلنا أمل ألا يحدث ما يعيق زيارة الوفود.

كيف تُقيّم وضع الاقتصاد الليبي اليوم؟

وضع اقتصادنا اليوم جيد، مقارنة بدول أخرى، بينها دول الجوار، احتياطي ليبيا يعادل 10 مرات احتياط الدول المجاورة لها، وبالتالي ليبيا بخير، وما علينا إلا الاهتمام باستقرار ليبيا، وتشجيع الصناعة المحلية التي نجحت في كثير من التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال الليبيين وإعطاؤهم الأولوية المطلقة.

القطاع الخاص في ليبيا، هل هو قادر على حل مشكلات البلاد الاقتصادية؟

القطاع الخاص بمفرده لا يمكنه فعل شيء إذا كانت الحكومة والمصرف المركزي يعملان ضده، رجال الأعمال في العالم يعملون بأموال المصارف، ولكن رجل الأعمال الليبي هو الوحيد في العالم الذي يعمل بأمواله بنسبة 100 بالمائة، مع ذلك الشعب والحكومة غير راضين عنه، ومرد ذلك ثقافة سادت بين الليبيين أن رجل الأعمال سارق، وذلك فيه ظلم لرجل الأعمال.

رجل الأعمال الليبي هو الوحيد في العالم الذي يعمل بأمواله بنسبة 100 بالمائة

في فبراير من العام الماضي قدمتم مُذكرة للمجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي وديوان المحاسبة تتضمن خطوات لحل أزمة ليبيا، هل تم الأخذ بما قدمتموه؟

ما قدمناه تم الأخذ به في برنامج الإصلاح الاقتصادي، نحن من طالبنا بأن يكون سعر الدولار 4 دينار، ورفع سعر الوقود إلى قرابة 2 دينار، ففي ليبيا يوجد قانون لعلاوة العائلة، لم يُطبّق هذا القانون ولم تدفع هذه العلاوة منذ 50 شهر، وبالتالي الدولة الليبية عليها دين للمواطن الليبي وهو دفع مخصصاته من علاوة العائلة.

ماذا عن الخطوات التي اتخذها اتحادكم تجاه موردي الحاويات الفارغة والبضائع الفاسدة، على اعتبار أنهم تُجار ويتبعون اتحادكم؟

دور الاتحاد ليس دور رقابي، فالرقابة هي مهمة الجمارك، وجهات الاختصاص، وسبب توريد الحاويات الفارغة هو فرق العملة الذي حاربناه لسنوات، والآن بعد تعديل سعر الصرف، لا أحد سيوّرد حاوية فارغة مستقبلاً.