باشاغا يتفقّد المؤسّسات التّابعة للدّاخلية في صبراتة ويشدّد على ضرورة المجاهرة بالأمن

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شدّد وزير الدّاخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” على ضرورة المجاهرة بالأمن داخل مدينة صبراتة؛ حتى ينعم المواطن داخل المدينة بالأمن والأمان والطمأنينة، عقب الخروقات الأمنية التي قامت بها الجماعات الإرهابية منذ سنتين تقريباً.

ونقلت صفحة وزارة الداخلية على “فيس بوك” تأكيد باشاغا – عبر اجتماع عقده بالمجلس البلدي صبراتة حضره وكيل وزارة الدفاع ومديرأمن صبراتة وعميد وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بالمديرية، وعدد من ضباط وضباط صف بالمديرية، إن مهمة وزارة الداخلية، هي توفير الأمن والأمان للمواطن بعيداً عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً.

من جهته، طالب وكيل وزارة الدفاع، كافة منتسبي القوات المسلحة، إلى الوقوف صفاً واحد ضد الإرهاب واستئصاله من جذوره.

واستعرض المشاركون في الاجتماع عديد المشاكل، التي تعاني منها بلدية صبراته ومحاولة إيجاد حلول لها بكافة القطاعات.

وعقب ذلك، اطلع “باشاغا” على سير العمل داخل مديرية أمن صبراتة، وناقش العديد من المشاكل، التي تعترض سير العمل بها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، وتفقد معهد تدريب شرطة صبراته؛ للوقوف على سير العمل بداخله, وكما تفقد مهبط طيران مستشفي صبراتة التعليمي.

هذا وافتتح وزير الداخلية خلال زيارته فرع السّجل المدني، بمحلة تليل ببلدية صبراتة، داعياً كافة العاملين به على تسهيل خدمات المواطن بكافة معاملاته.

وكان وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” قد وصل مدينة صبراتة صباح اليوم ضمن سلسلة من الزيارات يقوم بها لعدد من المدن الليبية للاطلاع على الوضع الأمني داخلها.