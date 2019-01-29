بورقعة يعلن عن تشكيل قوة أمنية في طبرق لمنع تسلل الخلايا الإرهابية عبر الحدود

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال آمر منطقة طبرق العسكرية، ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة لواء “هاشم بورقعة” إنّ الغرفة تسعى للتنسيق في إطلاق حملات مكثّفة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية في المدينة والبلديات المجاورة .

وأكد “بورقعة” أنه سيتابع وبشكل شخصي سير العملية الأمنية، في طبرق والبلديات المجاورة لها وسيشرف على تعاون الأجهزة الأمنية المختلفة سواء المنظورة أو غير المنظورة .

وأوضح أن موقع المدينة الحدودي، يجعل منها بؤرة لمهربي البشر والمخدرات وحبوب الهلوسة عبر المنافذ البرية أو البحرية و حتى الجوية باعتبار المدينة تحوي على مطار وميناء بري وبحري .

وشدّد آمر منطقة طبرق العسكرية، ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة على ضرورة تشكيل قوة أمنية من الحرس البلدي ومديرية الأمن، بتعاون قوة من الشرطة العسكرية والدعم المركزي تعمل على ضبط المخالفات المختلفة في المحال التجارية ومحال الجزارة

وأوضح “بورقعة” أنّ الغرفة وبالتعاون مع المجلس التسييري، ستشرع في إعادة الممتلكات العامة المنهوبة من مباني والمقرات الحكومية والعسكرية للدولة من جديد .

ووعد “بورقعة” بالتصدي لمختلف الظواهر السلبية الموجودة في المدينة، وأنه يسعى للتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في المدينة، لتشكيل قوة أمنية قادرة على بسط الأمن في المدينة إضافة إلى منع دخول أي عناصر أو خلايا إرهابية إليها .

وشدد على ضرورة الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، عبر الحدود الليبية سواء من منفذ إمساعد الحدودي أو عبر الدروب الصحراوية، بالقرب من منطقة الجغبوب؛ نظرا لخطورتها فمنهم من يرسلون للمشاركة في القتال، ضد القوات المسلحة ومنهم من يحمل أمراضا معدية .

يشار إلى أن آمر منطقة طبرق العسكرية، كان قد اجتمع مع حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بطبرق لتوحيد الجهود، في الوقوف ضد الخارجين عن القانون والتصدي للظواهر السلبية

يذكر أن اللواء “بورقعة” تقلد العديد من المناصب القيادية في المؤسسة العسكرية، منها آمر الكلية العسكرية وآمرا للتوجيه المعنوي، وآخرها عيّن آمرا لمنطقة طبرق العسكرية، واستلم زمام الأمور بالمنطقة بداية الأسبوع الماضي خلفا للواء “عمر المسماري”.