تسييري بنغازي يعرض مشكلة تلوث بحيرة 23 يوليو على شركة بلجيكية متخصصة امت الشركة البلجيكية، بعرض مرئي للمشروعات التي نفذتها في عدة دول في العالم..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري” اليوم الثلاثاء، مع وفد من شركة “جان دي نول” البلجيكية، المتخصصة بأعمال الصيانة والهندسة المعمارية، إيجاد حلول جذرية، لمشكلة تلوث بحيرة 23 يوليو ومصب الصرف الصحي التابع لمياه البحر.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد بمقرّ البلدية، وحضره المدير الإقليمي لشركة “جان دي نول” البلجيكية، “فيليب موروري” ومدير المنطقة لشركة “نيكو فينمارت” والمدير التسويقي “ستيفن ديو يلدي”، وعضو المجلس التسييري،”إدريس غيث”، وممثلون عن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وجهاز الإسكان والمرافق، ورئيس غرفة العمليات والطوارئ، ومدير إدارة تقنية المعلومات، ومدير مكتب المشروعات في ديوان بلدية بنغازي .

وقامت الشركة البلجيكية، بعرض مرئي للمشروعات التي نفذتها في عدة دول في العالم منها (نيجيريا ومصر والإمارات العربية المتحدة)، حيثُ نفذت جزيرة النخلة والتي تعد أحد أكبر المشروعات والمعالم السياحية في إمارة دبي .

وتخلل الاجتماع كذلك، تقديم عرض مرئيّ مصوّر لمصادر تصريف مياه الصرف الصحي في بحيرة 23 يوليو، وخطوط مياه الأمطار والصرف الصحي، إضافة إلى عرض مقترح خط التجميع لمياه الصرف الصحي داخل بحيرة 23 يوليو “جليانة ” .

وأبدى ممثلو الشركة البلجيكية، استعدادهم التام في وضع الحلول بعد مشاهدتهم للعروض المرئية، واصفين المشكلة بالمعقدة، مطالبين ببعض التوضيحات حول المشروع ومدى توفر الدعم المالي الكافي له.

وجرى تقديم عرض مرئي آخر توضيحي، يخص مشروعات الإسكان والمرافق الخاصة بالصرف الصحي ومشروع تنفيذ البحيرة الشمالية، وأهم مصادر تلوث بحيرة 23 يوليو، ومقترح خط مجمع للمصبات الملوثة.

وفي الختام، قام الحضور بجولة ميدانية تفقدية؛ لتوضح ما تم عرضه على أرض الواقع .

وتعد بحيرة وحديقة 23 يوليو من أهم معالم مدينة بنغازي، حيث اعتاد سكانها ارتيادها في فصل الصيف للترفيه وقضاء أوقات المساء بين ساحاتها المعشبة .

وتعرضت البحيرة والحديقة خلال سنوات إلى الإهمال، من المسؤولين في الحكومات السابقة والحالية، وباتت تفوح منها روائح كريهة نتيجة لتراكم الأوساخ، وجعلها محطة لمياه الصرف الصحي، وعدم إيجاد الحلول لتنظيفها واستغلالها كمعلم سياحي يخدم المدينة وسكانها .