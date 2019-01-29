مدير مركزيّة جامعة بنغازي يخرج عن صمته، ويصف المسؤولين بــ “الجَهلة “

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أفاد مدير المكتبة المركزية جامعة بنغازي “عبدالحكيم الكزة”، أنه تم فتح الموقع البديل للمكتبة المركزية، والّذي يشمل كل الأقسام وبإمكانيات بسيطة، لافتاً بأن إدارة الجامعة لم تدعم ما وصفه بــ”الملحمة العلمية” التي خاضها العاملون في المكتبة .

وأضاف الكزة :” ناهيك عن عدم زيارة أي مسؤول في الوزارة أو الجامعة لهذه المكتبة العريقة، للاطلاع على مدى الضرر الذي تعرضت له، وما تتطلبه لاستعادة مكانتها المرموقة السابقة، وهذا ينعكس بدوره على روادها” .

وقال الكزة إنه :” لم نسمع ولم نر بأم أعيننا إقامة المشاريع وصيانة مرافق الجامعة وكثرة الاجتماعات لإعمار الجامعة وإقامة الساحات الخضراء والملاعب وغيرها من الكماليات، ولم نسمع يوماً بأن أحد المسؤولين في الوزارة أو الجامعة، تحدث عن صيانة المبنى الأم للمكتبة المركزية” .

وخاطب الكزة المسؤولين قائلاً :” أنتم أيها المسؤولون يا من تدَّعون الإلمام والمعرفة والعلم، هل غاب عن أسماعكم بأن تقوم الجامعات بدون المكتبات!، وما أدراك ما المكتبات، ودورها الأساسي في تحقيق الأهداف العلمية والتعليمية للجامعات، أوأنكم كما ورد على مسامعنا، بأن فيكم ممن لديه القناعة التامة بعدم الاقتناع بالكتاب الورقي”.

وأردف الكزة:” لاردّ لكم على هذا، لأن عذركم في هذه القضية أقبح من ذنبكم، لأنكم تقفون حجر عثرة أمام ازدهار وتنمية هذه المكتبات، ولا تملكون الأفكار المستنيرة لتطوير المكتبات بالتقنية الحديثة، بل تشاركون في دمار هذه المكتبات، رغم الدمار الحاصل لها، وذلك بتدخل كثير ممن لديهم صلاحيات في قطاع المكتبات، والغريب في الأمر أنهم لا يملكون الدراية وليس لديهم صلة بعالم الكتاب” .

وأشار الكزة، بأنه وفي خضم ذلك تأتيهم مراسلات من أشخاص، أكد أنهم لا تعنيهم المكتبات من بعيد ولا قريب، وأنهم يتدخلون في المشاركة بالمعارض المكتبية، لافتاً بأن ذلك يعتبر تهميش متعمد للمسؤولين في قطاع المكتبات .

وختم الكزة :”هل تفهمون أيها الجهلة!،أو أن هذه سياستكم لتدمير المكتبة المركزية، وتجهيل الأجيال، وذلك بمنع مشاركة ذوي الاختصاص، هل زرتم يوما المكتبة المركزية، أو زرتم معارضها أو حضرتم افتتاح قسم المخطوطات والوثائق الذي نال تسليط الضوء عليه من قبل قنوات الإعلام!” .