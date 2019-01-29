القوّات المسلّحة بالكفرة تصادر مركبة آلية تُستخدم في التّهريب من السودان 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

صادرت دوريات الاستطلاع التّابعة لمنطقة الكُفرة الـعسكرية ــ اليوم الثلاثاءــ مركبة آلية ذات دفع رباعي من نوع (تويوتا تندرا)” شرقي نقطة بوزريق”، تقوم بتهريب مهاجرين إلى مدن الشمال الليبـي، قادمة من السودان .

وقال المتحدث الإعلامي باسم المنطقة العسكرية الكفرة “مفتاح بوزيد”، إن دوريات المنطقة، صادرت اليومين الماضيين، عددا من الشاحنات، وآليات نوع دفـع رباعي، تقوم بممارسة جرائم التهريب، والخروج من المدينة بدون إجراءات نظامـية “تصريح البصمـة” الخاص بمنطقة الكفرة العسكرية .

وكانت منطقة الكفرة العسكرية، قد صادرت في يونيو من العام الماضي عدد 8 شاحنات تقوم بتهريب مواد غذائية، وسلع تموينية ووقود إلى تشاد.

وقال مراسلنا في الكفرة، أن خمساً من الشاحنات كانت محملة بالوقود، في حين شُحنت الثلاث الأخريات بسلع تموينية ومواد غذائية وأجهزة إلكترونية متنوعة.

ونقل مراسلنا عن آمر المنطقة العسكرية الكفرة عميد “بالقاسم الأبعج” تأكيده بأن هذه الشاحنات كانت تدعم المعارضة التشادية، بخاصة من خلال تزويدها بالوقود.

وأضاف “الأبعج” أنه تم القبض على الشاحنات من قبل كتيبة الاستطلاع التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية، وقوة تابعة للشرطة العسكرية بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية، منوهاً إلى أن أغلب من يقود هذه الشاحنات يحملون جنسيات أجنبية .

وأصدر آمـر مـنطقـة الـكُفـرة الـعسكـرية عميد “بالقاسم الأبعج” أوامره بتسيير دوريات بشكل مستمر حول المدينة وعلى طول الطريق الرابط بين الكفرة ومدن الشمال .

وتتحرك الدوريات على طول الطريق الذي يربط الكفرة بمدن الشمال، بشكل مستمر دون توقف شمال وجنوب وشرق الكُفرة، بإمرة مقدم “أمين إرحومة”، وملازم “جبريل بومازق” من الكفرة إلى مطار الخروبة شمال الكفرة 400 كلم.

يشار إلى أن مهمة هذه الدوريات،هي تأمين المسافرين على الطريق العام، وجاءت هذه الخطوة لكثرة وجود العصابات المسلحة، التي تمتهن الحرابة والخطف على الطريق الرابط (الكفـــرة ـ جالو) منذ فترة طويلة.