مواطنون يشتكون من سوء خدمات الصحة ومسؤول سابق يتهم إحدى المستشفيات الخاصة بإعطاء أدوية غير مرخصة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أسعارٌ باهظة الثمن، واستغلالٌ لحاجة المرضى، كلمات يتهامسها بضيق المواطنون فيما بينهم من حينٍ لآخر، عن المستشفيات والعيادات الخاصة، إلا أن ضعف الخدمات التي يُقدّمها القطاع العام تُجبرهم على التوجه إليها.

تعددت شكواهم، فبعضهم يراهم تُجار، ولا تمت لهم الإنسانية بصلة، وآخرون يروون قصصا خيالية، عن سوء تشخيص من يعملون، بداخل بعض المؤسسات الطبية، والتي كادت أن تودي بحياتهم، أما سوء المعاملة، عنوان آخر تطرّق له مرتادو بعض العيادات.

الانتقادات التي طالت القطاع الخاصّ، في الغالب لا تجِد أذنًا مصغية، لايزال الكثيرون يفضلونها عن المستشفيات العامة، رغم أن الأطباء هم ذاتهم في القطاعيـن، إلا أن العديد من المرضى يؤكدون، أن الأطباء البارعين في مجالاتهم، لن تتمكن من الدخول إليهم للمعاينة (في العام) إلا بواسطة، ولكن في الخاص، تستطيع الحجز قبل أسابيع، للفوز بفرصة حتى تتم المعاينة وتقديم العلاج.

أما الطوارئ، فهو الأمر الأهم بالنسبة للمريض، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، فأحد المواطنين يؤكد على حدث وقع في مدينة بنغازي، وهوأنه عندما قام بإسعاف زوجته، إلى أحد المستشفيات العامة، في وقت متأخر من الليل، لم يجد من يُقدّم لها ما يُسكّن آلامها، حتى اضطر لدفع حجز وثمن الحقنة المسكنة ثلاثة أضعافها، بإحدى المستشفيات الخاصة.

ورغم ما يراه ذلك المواطن وغيره، من إنجازات يُقدمها القطاع الخاص، إلا أن خدمات إحدى أشهر المستشفيات الخاصة، بمدينة بنغازي تعرضت مؤخرًا إلى اتهامات شديدة اللهجة، والتي تمثلت في عدم مراعاة الجودة في تقديم العلاج.

إذ اتّهم مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة سابقا، الطبيب “عصام البرغثي”، إحدى المستشفيات الخاصة بأنها تعطي مرضاها، أدوية غير مرخصة وليس لديها شهادة منشأ، وذات صناعة هندية.

وفي إشارة لذلك المستشفى، قال البرغثي : “بالرغم من عدم دفعها للضرائب، وعملها بأطقم أجنبية، تم استجلابها عن طريق القطاع العام، إلا أن إدارتها استخسرت في مرضى المستشفى أدوية ذات جودة أو صناعة مرخصة على الأقل.

وناشد “البرغثي”، جهاز الحرس البلدي بنغازي، وقسم البحث الجنائي وهيئة الرقابة الإدارية للتفتيش والمتابعة، وبلدية بنغازي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرّض له المواطن، من قبل تلك المستشفيات.

شكاوي ذوي المرضى عادة، لا تتوقف من المستشفيات الخاصة، التي يرونها تستغلهم لاحتياجهم وتختار لهم الخدمات الأغلى تكلفة، والعامة التي تروي قصصا مرعبة، لما يدار خلف جدران غرف عملياتها، وما يُسفر عنه بعد ذلك من مضاعفات.

ويبقى المواطن يتغزّل بالعلاج خارج البلاد، لأن المعاملة هناك جيدة والتشخيص دقيق وعلاجهم غالبا ما يكون شافيا والعمليات جيدة، ولكن ذلك بعد أن يدفع الغالي والنفيس، في سبيل السفر بعد يأسه من علاج بلاده .