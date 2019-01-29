بعد إنكاره بعدم وجود عناصر إرهابية في ليبيا .. السبسي يحذّر من عودة الإرهابيين التونسيين

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بعد أن كانت ليبيا ملاذا آمنا للمقاتلين، من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، التابعة للجماعات الإرهابية، خاصة المقاتلين الذين يحملون الجنسية التونسية المتنقلين إلى ليبيا لتلقي التدريبات، والقيام بعمليات إرهابية ضد وحدات الأمن والجيش.

اليوم يحذر الرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي” من الإرهاب القادم إلى تونس عبر ليبيا قائلا “ما دام الوضع على حاله فسيأتينا الإرهابيون من هناك“.

وجاءت هذه التصريحات عقب الانتصارات الكبيرة، التي يحققها الجيش الليبي في المنطقة الشرقية والجنوبية، وتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، التي كانت تنشط في هذه المناطق .

وأوضح “السبسي” في حوار صحفي أنه “ما دام الوضع على حاله فسيأتينا الإرهابيون من هناك، وإن كانوا ليسوا ليبيين بل تونسيين، مثلاً العمليات الإرهابية الثلاث الكبرى التي شهدتها تونس في سنة 2015م كان مصدرها ليبيا، حسب قوله “.

وأضاف “السبسي” أنه يتعين على الأوروبيين، ترك الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق بأنفسهم مع الأمم المتحدة.

وأضاف “السبسي” نحن في تونس نرغب في عودة الدولة الليبية ونعمل من أجل ذلك، لكن عن طريق “ليبي- ليبي” ودون تدخلات خارجية؛ لأن هذه التدخلات هي التي عقّدت الأوضاع، وقد أخذنا مبادرة ثلاثية، (تونس ومصر والجزائر)، من أجل تحقيق ذلك، كما أن المبعوث الأممي يقوم بمجهود جيد، لكن ذلك غير كاف والوضع مازال غير مستقر“.

وكانت تونس قد طرحت مبادرة بشأن الأزمة الليبية، تقوم على الاستبعاد التّام للحل العسكري، ورفض أي تدخل أجنبي، مع الاحتكام إلى حوار “ليبي – ليبي” شامل، مؤكدة أن منطلق هذه المبادرة، يقوم على إدراك المسؤولية الخاصة لدول الجوار الثلاث (مصر والجزائر وتونس) في مساعدة الليبيين، ودعم الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة، ومسؤوليتها الكبيرة فيما يتعلق بمسار السعي الحثيث، إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.

وكانت مصادر عسكرية، كشفت عن قائمة بعدد 44 اسم متشدد من الجنسية التونسية، يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة “داعش” في ليبيا، وينفذون عمليات إرهابية، ضد المدنيين وقوات الجيش.

وأوضحت المصادر أنّ هذه القائمة التي تحصلت عليها، صادرة عن إدارة مكافحة الإرهاب التونسية.

يشار إلى أن تقاريرا إخبارية أكدت أن عدد التونسيّين الذين يقاتلون في صفوف التنظيمات المتشددة في ليبيا، في تصاعد ملحوظ، ليتحول هذا البلد الجار إلى وجهة بديلة للمقاتلين وبؤرة جديدة للتوتر تضاهي العراق وسوريا.

وكشفت الهجمات الإرهابية المختلفة، التي تبناها فرع الدولة في ليبيا، عن وجود العديد من المقاتلين التونسيين المنضوين تحت لواء التنظيم، والذين نفذوا أبرز العمليات الانتحارية والتفجيرات ضدّ ميليشيا فجر ليبيا أو قوات الجيش.

ولا توجد أرقام رسمية عن عدد التونسيين، الذين يقاتلون في صفوف داعش في ليبيا، ولكن هناك تقاريرا أمنية كشفت أن عدد التونسيين الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات ليبية يتجاوز 500 شخص، منهم من كان يقاتل في صفوف داعش في سوريا والعراق، ومنهم من كان في شمال مالي، ومنهم من سافر إلى ليبيا انطلاقا من تونس بعد سقوط نظام معمر القذافي.

وألقت قائمة المقاتلين التونسيين، الضوء على معضلة اختراق المؤسسة الأمنية في تونس، حيث أكد محلّلون أمنيون أنّ العناصر المدرجة بالقائمة، تضم أخطر الإرهابيين التونسيين، وأن دخولها إلى ليبيا بوتيرة متصاعدة، يكشف تورط مسؤولين أمنيين من أرفع المستويات في هذه العملية.

وسبق أن نبّهت النقابات الأمنية في تونس إلى محاولات اختراق وزارة الداخلية، من قبل بعض الأحزاب وإلى وجود عناصر أمنية متواطئة مع مجموعات متشددة.

يذكر أن مصادر مقربة من دائرة صنع القرار السياسي والأمني في تونس أكدت، في وقت سابق، أن كلا من “الحبيب الصيد” رئيس الحكومة و”ناجم الغرسلي” وزير الداخلية توصلا إلى اتفاق يقضي، بضرورة إجراء تغييرات هيكلية على الأجهزة الأمنية تكون كفيلة بالرفع من أدائها وتحييدها عن الخارطة الحزبية بالبلاد، من أجل قطع الطريق أمام بعض الأحزاب التي تسعى إلى اتخاذ موطئ قدم لها في وزارة الداخلية.

وفسّر مراقبون وجود العشرات من المقاتلين التونسيين، في صفوف داعش ليبيا بانعدام توفر حاضنة اجتماعية له في تونس، إلى جانب الرقابة الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات على تحركات المجموعات المتشددة، وهو ما دفعها إلى التحوّل إلى ليبيا، لتلقي التدريبات والانصهار ضمن منظومة جهادية قائمة وثابتة.