مدير أمن بنغازي يؤكّد استعداد الأجهزة الأمنية على تأمين بعثة الأمم المتحدة بالمدينة وضيوفها طاقم التأمين تم دعمه بالعناصر البشرية اللازمة والدوريات والمعدات، والأجهزة والتقنيات الحديثة؛ لتأمين كافة أعمال ومقار البعثة..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكد مدير مديرية أمن بنغازي عميد “عادل عبدالعزيز”، استعداد الأجهزة الأمنية والمعاونة والمساندة لها، على استقبال أعضاء مكتب الأمم المتحدة الذي سيبدأ مهامه بالمدينة، وتأمين كبار الضيوف والمدعوين.

وقال “عبدالعزيز”، خلال لقائه مع وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الإثنين، إن طاقم التأمين تم دعمه بالعناصر البشرية اللازمة والدوريات والمعدات، والأجهزة والتقنيات الحديثة؛ لتأمين كافة أعمال ومقار البعثة؛ لتسهيل مهمتها في المدينة بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة ومواطنيها وأجهزتها الحكومية.

وأشار إلى أنهم وضعوا خطة أمنية عامة؛ لتأمين البعثة خلال وجودها بالمدينة، واتخاذ إجراءات الحماية الأمنية الشاملة لأعضاء البعثة الأممية ورؤساء الوفود، مؤكدًا على سعي المديرية لوضع خطة مرورية مرنة، تساهم في عدم وجود أي اختناقات مرورية في الطرق الرئيسة التي تمر بها البعثة وموظفيها.

من جانبهم،أعرب أعضاء البعثة الأممية عن ارتياحهم وتقديرهم، لما لاحظوه من تأمين مداخل ومخارج المدينة بالعناصر الأمنية المنضبطة، بالإضافة لآلية عمل الأجهزة الأمنية ومدى التعاون بين الأقسام المختلفة، لتحقيق أمن واستقرار المدينة وسكانها.

وكان مبعوث الأمم المتّحدة، للدّعم في ليبيا “غسان سلامة”، قد أكد خلال الإحاطة الأخيرة التي قدّمها أمام مجلس الأمن عن الوضع في ليبيا ، على إعادة البعثة إلى داخل الأراضي الليبية بكامل طاقتها، متوقعًا إعادة فتح مكتبها في مدينة بنغازي، أواخر شهر يناير الجاري.

هذا ورحّب وزير الدّاخليّة في الحكومة المؤقّتة “إبراهيم بوشناف” بعزم البعثة الأمميّة للدّعم في ليبيا،على ممارسة بعض أعمالها في مدينة بنغازي، وطلب من رئيس البعثة “غسّان سلامة” بياناً بكامل أسماء الموظفين الّذين سيباشرون العمل، من مكتب البعثة في بنغازي، ملحقا بصور من جوازات سفرهم، وكل ما يتعلّق بالمبنى الّذي وقع عليه اختيارهم.