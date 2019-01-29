آمر منطقة طبرق العسكرية يصدر تعليماته بالضرب بيد من حديد لتنظيم العمل داخل المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدرآمر منطقة طبرق العسكري، آمر الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق، لواء “هاشم بورقعة”، تعليماته العاجلة، بترحيل أي شخص مهاجر، لايملك إقامة، وخصّ بالذّكر العاملين بالمحلات التجارية في المدينة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده لواء “هاشم بورقعة”، مع الأجهزة الأمنية بطبرق، والتي ضمت المخابرات العامة، والأمن الداخلي والجمارك والجوازات وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الهجرة غير الشرعية، والحرس البلدي ومديرية الأمن، وبحضور رئيس المجلس التسييري ببلدية طبرق؛ لمناقشة الأمور الأمنية داخل حدود منطقة طبرق .

وشدد “بورقعة”، على ضرورة مراقبة مختبرات التحاليل الطبية، وكيفية جباية الإيرادات داخل البلدية، مطالبًا مدراء الأمن بمنفذ إمساعد البري وميناء طبرق التجاري لإنهاء كل السلبيات في هذه المنافذ .

ولفت إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة، ستقوم بدعم كل الدوريات وحملات التفتيش، مؤكدًا على ضرورة الضرب بيد من حديد لإيقاف كل المخالفين، في كل القطاعات وفي كل الأجهزة ولتنظيم العمل داخل المدينة .

يشار أن آمر منطقة طبرق العسكرية، قد استلم زمام أمور منطقة طبرق العسكرية، الأسبوع الماضي خلفا للواء “عمر المسماري” .