شرطة سيدي خليفة تضبط كميّات من الكوابل النُّحاسية المَسروقة

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ضبطت العناصر الأمنية، بمركز شرطة سيدي خليفة شرق مدينة بنغازي، أمس الإثنين، كميات من الكوابل النحاسية المسروقة، بمخازن موجودة داخل المنطقة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، أنّ عناصر الأمن تمكنوا من ضبط تلك الكوابل، بعد ورود معلومات لدى مركز شرطة سيدي خليفة، باحتواء عدد من المخازن على كميات كبيرة من كوابل الكهرباء النحاسية التي يتم تقطيعها وبيعها.

وأشار مكتب الإعلام، إلى أنه بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، تمت مداهمة المكان وتحريز ما في داخله، من كوابل نحاسية مقطعة وأدوات خاصة بقص وحرق هذه الكوابل .

وأكد المكتب أن عناصر مركز شرطة سيدي خليفة، قبضواعلى الأشخاص الذي ارتكبوا هذا الجرم، وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص، لإتمام الإجراءات القانونية .

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