صحّة المؤقّتة ترصد 14مليون دينار لإنشاء مبنى متكامل بمستشفى الأطفال بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّدت مديرة مكتب الإعلام بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي “هدى كويري”، رصد 14 مليون دينار، للمستشفى، من قبل وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة؛ وذلك قيمة إنشاء مبنى جديد متكامل.

وأوضحت “كويري”، أن مشروع المبنى الجديد، سيخفف الكثير من الضغط على المبنى القديم، والذي يستقبل حالات من داخل مدينة بنغازي وخارجها، لافتةً إلى أنه تم توقيع عقد الإنشاء والمقرر أن ينجز في مدة سنة واحدة، مع إحدى شركات البناء المحليّة .

وأضافت “كويري” أنّ هذا المبنى الجديد، سيتم إنشاؤه بعد إزالة المباني القديمة، مع الاحتفاظ بالمبنى الرئيسي.

وتحقق للمستشفى منذ تولي وكيل وزارة الصحة عقوب سعد عقوب مهامه في العام 2017م، إبرام الاتّفاقية الأولى مع مستشفى الحسين للأورام في الأردن، بتقديم العلاج لعدد 18 طفلاً، بحسب كويري .

وأضافت كويري :” كما تم أيضًا تفعيل اتفاقية أخرى مع مستشفى “الخالدي” في الأردن، لعلاج عدد 32 طفلاً، وذلك بالتواصل مع مدير مصرف ليبيا المركزى-البيضاء-علي الحبري، ومدير مصرف الجمهورية فرع الفويهات علي قشوط، من أجل تسهيل إجراءات الاتّفاقية وعدم تأخيرها .

وأشارت “كويري” إلى أن وزارة الصحة أصدرت تعليماتها بصيانة قسم الكلى والكلى الصناعية، وسيعاد افتتاحه من جديد الشهر المقبل، بعد أن تم نقل الأطفال لقسم آخر إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة .

وقالت مديرة مكتب الإعلام أن المستشفى شهد خلال العام المنصرم، انفراجاً ملحوظاً في عدد من المختنقات، والتي من بينها نقصّ الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي كان يطلب من أولياء الأمور، توفيرها نتيجة للعجز الذي كان يعاني منه المرفق السّنوات الماضية .