البحث الجنائي بنغازي يقبض على متّهم بجرائم مالية مجرد التأكد من هوية المتهم من خلال كاميرات المراقبة بالسوق، جرى القبض عليه..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّن قسم البحث الجنائي التّابع لمديرية أمن بنغازي، من القبض على شخص يقوم بجرائم مالية داخل المدينة، في قضية تعدّ الأولى من نوعها.

وأفاد مكتب الإعلام في المديرية، بتكليف قسم وحدة التزييف والتزوير، بمتابعة ما وردهم من معلومات حول قيام شخص بالتردد على سوق العملات الأجنبية، بمنطقة السلماني وشرائه العملة بصكوك مصدّقة مزورة؛ وذلك للتأكد من صحتها.

وأضاف، أنه بمجرد التأكد من هوية المتهم من خلال كاميرات المراقبة بالسوق، جرى القبض عليه، من خلال كمين محكم، وضُبط معه أربعة صكوك مصدقة جاهزة للصرف ودفتر صكوك، وختم مخصص لمصرف الوحدة بالمدينة.

وأكّد مكتب الإعلام، إحالة المتهم عقب ذلك، للجهات المختصة، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام التحقيق معه.