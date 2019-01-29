خامس انطلاق لقافلة الوقود والغاز في اتجاه الجنوب الليبي القوافل المتتالية تأتي في إطار حلحلة مشكلة المحروقات في الجنوب الليبي..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت المؤسّسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط، الأحد، إنطلاقها الخامس لقافلة الوقود والغاز، من مستودعات مصراتة إلى مستودع سبها النفطي .

وتشمل القافلة حمولة “3,5” مليون لتر من منتج بنزين السيارات، ومليون لتر من وقود الديزل، وقرابة “40” طن من غاز الطهي .

وأكد رئيس لجنة الإدارة، في شركة البريقة “عماد بن كورة”، أنّ هذه القوافل المتتالية تأتي في إطار حلحلة مشكلة المحروقات في الجنوب الليبي، وتحسين الحياة المعيشية لسكانه.

وأضاف “بن كورة” أنّ هذه الجهود الحثيثة المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية، للنفط وشركة البريقة من أجل إيصال الوقود والغاز إلى الجنوب الليبي، وبشكل دوري وبيعه للمواطن بالأسعار الرسمية، وقطع الطريق أمام المهربين وتجارالسوق السوداء، باستغلال المحروقات .

وأشاد رئيس لجنة الإدارة في شركة البريقة، بالدور الذي قام به أمراء المناطق العسكرية الوسطى والجفرة وبراك الشاطيء، وكذلك المنسق الأمني لمناطق الجنوب من أجل حماية هذه القوافل وحماية السائقين حتى مستودع سبها النفطي .