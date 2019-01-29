بعد وقفها عرض المسلسلات التركية.. “MBC” السعودية تعود بـ”عروس اسطنبول”!

ذكرت وسائل إعلام أن شبكة قنوات تلفزيون “MBC” السعودية دبلجت المسلسل التركي عروس اسطنبول، بعد أن قررت في السابق وقف عرض المسلسلات التركية.

وذكرت بوابة الشروق الجزائرية أنه “رغم وقف قنوات (إم بي سي) السعودية لعرض المسلسلات التركية، إلا أنها فيما يبدو لا تستطيع الابتعاد عنها تماما، وهو ما يظهره قرارها بإنتاج النسخة العربية من مسلسل عروس اسطنبول”.

وأوضحت الشروق أنه “بعد النجاح الكبير للمسلسل التركي الشهير عروس اسطنبول (İstanbul gelini)، قررت شركة MBC Studios التابعة لشبكة (إم بي سي) استغلال هذا النجاح والبدء في إنتاج نسخة جديدة منه ناطقة باللغة العربية. وبدأت الشركة في اختيار الطاقم الذي سيقدم العمل، حيث ستسند البطولة للنجم التونسي ظافر العابدين والنجمة اللبنانية كارمن بصيص”.

ولفتت الصحيفة الجزائرية إلى أنه على الرغم من “الضجة التي أحدثها الخبر عقب انتشاره، لم يعلن ظافر الموافقة على بطولة المسلسل بشكل رسمي، ولكن معجبي الفنان التونسي احتفوا بهذا الخبر”.

وذُكر أيضا في هذا الشأن أن الفنانة اللبنانية كارمن بصيص ستؤدي “شخصية (ثريا)، التي جسّدتها الفنانة التركية، أسلي أنفر. وكان دور البطولة في النسخة العربية من مسلسل عروس اسطنبول قد عرض على الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، لكنها رفضت المشاركة في العمل الجديد، فوقع اختيار الشركة المنتجة على الممثلة كارمن بصيص”.

وأشارت الصحيفة إلى أن (عروس اسطنبول) مسلسل تركي عرض على شبكة قنوات MBC السعودية منذ فترة، قبل قرار منع عرض المسلسلات التركية.

ولخصت الشروق الجزائرية مضمون المسلسل التركي، مشيرة إلى أن أحداثه تدور “حول فتاة ريفية تدعى (ثريا)، تحلم أن تعيش في اسطنبول وأن تتزوج رجلا ثريا، لكي تحقق أحلامها. وهي تعاني بشدة بسبب مشاكلها العائلية ومشاكلها الخاصة السابقة. ثم يظهر أمامها بصورة مفاجئة رجل أعمال من اسطنبول يدعى (فاروق) ويقع الثنائي في حب الآخر. تذهب (ثريا) إلى اسطنبول كعروس ولكي تحقق حلمها، لكنها تكتشف أن من يريد أن يكون زوجها هو في الأصل من تسبب في المشاكل التي عانت منها خلال الفترة الماضية، إذ إن وجود فاروق في حياتها ليس بالصدفة، إنما بسبب الماضي السيئ الذي جمعه بها، ويريد أن يتزوجها ويقوم بتعويضها عن كل شيء ليكفر عن ذنبه”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسلسل “عروس اسطنبول” حقق نجاحا كبيرا في تركيا، حيث لا يزال الجزء الثالث منه يعرض حتى الآن على الشاشات هناك.