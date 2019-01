باحث يكشف من يقف وراء اختفاء الرحلة الماليزية “للأبد”

يواجه طيار الرحلة الماليزية المنكوبة “MH370” اتهاما بمحاولة خداع أجهزة الرادار لضمان اختفاء الطائرة نهائيا، وفقا لمحاكاة جديدة تثبت ما حدث بالفعل.

وادعى بعض الخبراء أن الطيار، زاهاري أماد شاه، تسبب بتحطم الطائرة عمدا في “مهمة انتحارية”، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الرحلة الجوية، البالغ عددهم 239 شخصا.

والآن، يدعم فيكتور إيانيلو، الذي يعمل لصالح المجموعة المستقلة (IG)، التي تساعد المسؤولين الأستراليين في البحث عن الطائرة المفقودة، هذه النظرية.

وفي تقرير استخدم بيانات الرادار المدنية، يقول إيانيلو إن شاه ربما استخدم مسارا معينا لخداع مشغلي الرادار، وجعلهم يعتقدون بأن الطائرة تخطط للهبوط في مطار “بينانغ” الماليزي.

وأنشأ السيد إيانيلو محاكاة الطيران، من أجل فهم أفضل للمسار الذي سلكه طيار الرحلة المنكوبة، التي كانت تتجه من كوالالمبور إلى بكين، يوم 8 مارس عام 2014.

وتم تخطيط مسار رحلة “MH370” بالتوافق مع رحلتين حديثتين لطيران “هونغ كونغ”، للمسار بين مدينة “هو شي منه” في فيتنام إلى “بينانغ” في ماليزيا.

ويعتقد إيانيلو أن النتائج أثبتت أنه “لم تكن هناك نية فعلية من جانب الطيار للقيام بإجراء الهبوط”.

واستطرد قائلا: “ومع ذلك، من المحتمل أن تكون هناك محاولة متعمدة لخداع مشغلي الرادار، من خلال إيهامهم بأن الطائرة تستعد للهبوط”.

A new study of #MH370's flight path near Penang suggests the navigation system was operational and the flight computers were programmed before the turn for a path northwest up the Malacca Strait.

More details and discussion here: https://t.co/JoUD8IDFqu pic.twitter.com/HlVMvyfKOV

— Victor Iannello (@RadiantPhysics) January 12, 2019