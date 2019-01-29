الشّعب اللّيبيّ يدعم الحكومة في حملتها ضدّ داعش

بقلم/إبراهيم علي

في ظلّ تفاقم الخوف والقلق، من إعادة انتشار الإرهاب الداعشيّ في ليبيا، وسيطرة داعش على المناطق اللّيبيّة؛ لنشر الرّعب في قلوب اللّيبيين والفوضى في ربوع البلاد، بدأت الحملات بقيادة الدولة وبدعمٍ من قوّاتها المختلفة، بهدف التصدّي لكلّ محاولةٍ داعشيّة إرهابيّة، قد تقف في وجه أمن البلاد وسلامة المواطنين، وإضافةً إلى هذه الحملات، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أبناء البلاد إلى دعم قوّات حكومته في معركتها ضدّ داعش؛ وذلك بهدف تعزيز نزعة المواطنيّة لديهم وإشراكهم في عمليّة تحرير بلادهم، الّتي هي أرضهم الأمّ، من كلّ خطرٍ داعشيّ. ففي الواقع، إنّ المتضرّر الأوّل والأخير من الإرهاب الداعشيّ، هو المواطن اللّيبيّ الّذي يفتقر أحيانًا إلى القوّة الماديّة والمعنويّة، فتقوده مخاوفه إلى الاستسلام للإرهاب الداعشيّ، خوفًا من الموت والفقر والجوع والمرض.

تعتبر الحكومة اللّيبيّة أنّ تحرير ليبيا من داعش، هو مسألة وطنيّة تشمل كلّ الأطراف ولا تنحصر في جهةٍ واحدةٍ، لذلك وسّعت نطاق عمليّاتها وشكّلت مجموعات تضمّ مواطنين شاركوا في هذه الحملة كلٌّ بحسب نطاق اختصاصه ومجاله، فبات داعش محاصرًا من كلّ الجهات، لا يلبث أن يتسلّل عناصره إلى منظقةٍ ما حتّى “يستقبلهم” سكّانها بعزمٍ ووحدةٍ وقوّةٍ، واضعين حدًّا لتقدّمهم ومشكّلين عائقًا أمامهم مرغمين إيّاهم بالاستسلام للسلطات العسكريّة، ليست هذه المحاولة الحكوميّة سوى بداية القتال والحرب ضدّ داعش، فلا شيء يقف في وجه الدولة اللّيبيّة القويّة وولاء مواطنيها لها.