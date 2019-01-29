بعد ثمانِ سنوات .. مصلحة الأحوال تمنح أرملة القذافي وابنته بالتبني أرقاما وطنية المصلحة تؤكد أنها ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الخاصة، بصرف الأرقام الوطنية لأفراد أسرة القذافي