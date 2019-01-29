بعد ثمانِ سنوات .. مصلحة الأحوال تمنح أرملة القذافي وابنته بالتبني أرقاما وطنية
المصلحة تؤكد أنها ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الخاصة، بصرف الأرقام الوطنية لأفراد أسرة القذافي
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
منح رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة “محمد بالتمر” أرملة القذافي “صفية فركاش” وأولادها أرقاما وطنية، بعد ثمان سنوات من سقوط نظام القذافي .
وأكد “بالتمر” إن هذا الإجراء يؤكد ابتعاد المصلحة، عن أي تجاذبات سياسية في ليبيا وأن أولويتها هي خدمة المواطن الليبي داخل البلاد وخارجها .
وفي أبريل العام الماضي، نفت مصلحة الأحوال المدنية ما قالت إنها “مزاعم تداولتها بعض وسائل الإعلام برفض منح أسرة القذافي الأرقام الوطنية الخاصة بأفرادها”.
وقالت المصلحة في بيان وقتها إنها “ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الخاصة، بصرف الأرقام الوطنية لأفراد أسرة القذافي”.
ومنحت المصلحة زوجة القذافي “صفية” الرقم وطني “219510125711” وسجلت برقم قيد “3078064” ، كما أضافت المصلحة ابنة القذافي بالتبني “هناء” تحت رقم وطني “219850594979” .
ولكن الغريب في الأمر أن القذافي أعلن في عام 1986 وفاة “هناء” أثناء الغراة الأمريكية على باب العزيزية، وكانت صورة الجثة،قد نقلها صحفي أميركي في ذلك الوقت .
وتم إطلاق اسم “هناء” على الكثير من دور الثقافة والمتاحف التاريخية والكليات التعليمية، كما أن معمر القذافي في عام 2006م، أقام احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاد ابنته بالتبني”هناء”، وأقام لأجلها مهرجان هناء للحرية والسلام، حضره كبار الشخصيات المدافعة عن حقوق الشعوب.
لكن بعد اندلاع ثورة فبراير، تم نسف كل هذه الحكايات، من خلال التقرير الذي قدمه البنك السري الذي قام يتجميد أموال القذافي و23 من المقربين منه، حيث اتضح وجود اسم غير معروف لشابة من مواليد 11 نوفمبر 1985م بطرابلس، تدعى هناء القذافي، لها حساب جار في البنوك السويسرية، متخم بملايين الدولارات، وكان القذافي قد أعلن في العدوان على ليبيا عام 1986م عن استشهادها وهي رضيعة، تبلغ من العمر بضعة أشهر، مع الإشارة إلى أن البنوك السويسرية، لا يمكنها أن تفتح أرصدة لموتى، لأن حضورهم وإمضاءاتهم ضرورية .
وتقلدت “هناء” مسؤوليات رسمية في عهد القذافي، وفرَّت مع صفية فركاش وابنته عائشة وأولادها محمد وهانيبال خارج ليبيا إلى الجزائر بالتّحديد .
وكانت تعمل طبيبة في مستشفى غرب طرابلس، وأكد مدير المستشفى، الذي كانت تعمل فيه، أنها كانت موجودة بالمستشفى حتى آخر يوم قبل سقوط طرابلس .
وكشفت الطبيبة التي كانت تعمل في المستشفى نفسه، أن هناء كانت تتمتع بوضع خاص، وأن الإدارة بأكملها كانت تحت تصرفها.
إلا أن أسطورة “هناء القذافي” بدأت تتغير ملامحها، بعد سيطرة مايعرف بالثوارعلى طرابلس، حيث ظهرت وثائق تؤكد أن هناء مازالت حية.
وذكرت جريدة “دايلي ميل” البريطانية أن هناء لم تلق مصرعها، وأبرزت الصحيفة صورة للقذافي وهو يداعب هناء وهي طفلة صغيرة، التي قيل أنها توفيت عندما كانت تبلغ من العمر 6 أشهر، بينما تكشف صورة أخرى هناء وفى مرحلة الشباب وأخرى وهي رضيعة، و كشفت أيضا عن صورة للضريح الذي أقامه القذافي بمجمع طرابلس، تكريماً لهناء عقب القصف الأمريكي، وأكدت الصحيفة أيضا أن هناء درست الطب في طرابلس وتلقت دورات في اللغة الإنجليزية بالمجلس الثقافي البريطاني في ليبيا وحازت فيه على الدرجة “أ”.
وقالت صحيفة دي فيلت الألمانية، أن العديد من المستشفيات في ليبيا تُدار بإشراف “هناء القذافي” ولا يستطيع أحد أن يرتقي السلم الوظيفي في وزارة الصحة من دون موافقتها، ويُقال أنها تتكلم الإنجليزية، وكانت كثيرة السفر إلى لندن بهدف التسوق.