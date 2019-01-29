 ليبيا تضع حدًّا لكلّ تدخلٍ داعشيٍّ أو محاولةٍ إرهابيّة لمتطرّفين

ليبيا تضع حدًّا لكلّ تدخلٍ داعشيٍّ أو محاولةٍ إرهابيّة لمتطرّفين
بقلم/إبراهيم علي
بعد عامين من خسارة تنظيم داعش، مدينة سرت اللّيبيّة، آخر معقلٍ له في البلاد، لم يستسلم التّنظيم المتطرّف، هذا ولم يقبل الهزيمة لذلك واصل الجهاديّون شنّ هجمات، بما في ذلك قلب العاصمة، في محاولةٍ لإضعاف الحكومة ونشر الفوضى العامّة في البلاد، وخلق التشنّجات بين المواطنين، لقد احتلّت ليبيا صدارة المشهد على الصعيدين الإقليمي والعالمي ولا تزال، منذ أن تفجرت الأوضاع في العاصمة طرابلس، مع اندلاع اشتباكات عنيفة، بين الميليشيات المسلّحة المسيطرة على المدينة، وهو ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح إضافة إلى خسائر ماديّة كبيرة.
لكنّ ليبيا لا تعرف الهزيمة، ولا تستسلم أمام الصّعاب، إذ أنّها هيأت أجهزتها الأمنيّة والعسكريّة ودرّبت عناصرها تدريبًا قويًّا؛ بهدف وضع حدٍّ لكلّ تدخّلٍ داعشيٍّ أو محاولةٍ إرهابيّة لمتطرّفين. وهكذا باتت ليبيا تعيش ــ في الفترة الأخيرة ــ حالة من الاستنفار الأمنيّ، نتيجة ما يجري فيها من اشتباكات عنيفة، ومحاولات من قبل الميليشيّات المختلفة لنشر الفوضى في العديد من المناطق في العاصمة الليبية طرابلس، ناهيك عن محاولات داعش الهجوميّة التي تهدف إلى استهداف البوابات الأمنيّة، والتي تكررت مؤخّرًا في العديد من مناطق الدولة المختلفة، وسط مخاوف من إمكانيّة أن يستعيد التنظيم قوّته، من خلال خلق جوٍّ من الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وفي ظل الاشتباكات المسلحة في طرابلس والتي عمّقت الخلافات بين الفرقاء، وزادت من حدّة الفوضى في البلاد، تتصاعد التحذيرات من خطر انتشار الإرهاب الداعشيّ من جديد في البلاد، واتّحدت مختلف القوّات الأمنيّة والعسكريّة، وكذلك الاستخبارات والجمعيّات الحقوقيّة ووقفت وقفة قتاليّة وصارمة في وجه التدخّل الداعشيّ، ما أسفر عن تقليص الخطر الداعشيّ، وإعادة الهدوء إلى البلاد وطمأنة المواطنين من أنّ الدّولة اللّيبيّة، لن تسمح بأيّ شكلٍ من الأشكال لأيّ نوعٍ من الإرهاب تضليل المواطنين، وتعريض حياتهم وحياة البلاد للخطر.