النّصروالأهلي بنغازي يعودان للدّوري بعد الخروج من الكونفيدراليّة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

يعود فريقا النّصروالأهلي بنغازي، لخوض منافسات الدوري الليبي الممتاز، لكرة القدم بعد توقفهم عن اللعب، بسبب مشاركتهم في الكونفيدرالية الإفريقية ، ويحلّ النّصر ضيفًا على خليج سرت يوم غد الثلاثاء، على ملعب سرت في لقاء مؤجّل من الجولة الرّابعة لمنافسة المجموعة الأولى للدوري .

وسيدخل النصر المباراة برصيده 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يدخل خليج سرت وفي جعبته نقطة يتيمة .

من جهته، سيلاقي الأهلي بنغازي، منافسه الأخضر في قمة المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب إمساعد مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة .

ويتصدر الأخضر فرق المجموعة الأولى، برصيد 12 نقطة، فيما جمع الأهلي بنغازي 7 نقاط من 3 مباريات .