النّصروالأهلي بنغازي يعودان للدّوري بعد الخروج من الكونفيدراليّة

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ
يعود فريقا النّصروالأهلي بنغازي، لخوض منافسات الدوري الليبي الممتاز، لكرة القدم بعد توقفهم عن اللعب، بسبب مشاركتهم في الكونفيدرالية الإفريقية ، ويحلّ النّصر ضيفًا على خليج سرت يوم غد الثلاثاء، على ملعب سرت في لقاء مؤجّل من الجولة الرّابعة لمنافسة المجموعة الأولى للدوري .
وسيدخل النصر المباراة برصيده 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يدخل خليج سرت وفي جعبته نقطة يتيمة .
من جهته، سيلاقي الأهلي بنغازي، منافسه الأخضر في قمة المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب إمساعد مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة .
ويتصدر الأخضر فرق المجموعة الأولى، برصيد 12 نقطة، فيما جمع الأهلي بنغازي 7 نقاط من 3 مباريات .

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