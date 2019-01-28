باشاغا يستعرض مع نواب المنطقة الشرقية آخر مستجدات الوضع السياسي باشاغا يأذن في نهاية ديسمبر الماضي لرؤساء المصالح والأجهزة والإدارات العامة ومديريات الأمن بالتواصل رسميًّا مع نظرائهم في المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، عددًا من أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الشرقية؛ لمناقشة الوضع الأمني والتطورات السياسية.

واستعرض وزير الداخلية مع النائب بمجلس النواب فرج بوهاشم ونائب آخر لم يتضح في الصور التي نشرت على صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، آخر المستجدات عن الوضع السياسي في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تخص الجانب الأمني.

يشار إلى أن وزير الداخلية المفوض أذن في نهاية ديسمبر الماضي لرؤساء المصالح والأجهزة والإدارات العامة ومديريات الأمن بالتواصل رسميًّا مع نظرائهم في المنطقة الشرقية، لدعم الاستقرار الأمني، وإنجاح مبادرة توحيد الجهود الأمنية في أنحاء البلاد.