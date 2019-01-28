الأولمبي يتعاقد مع 3 أجانب لدعم صفوفه في الدوري

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ
دعم الفريق الأولمبي صفوفه، بثلاثة محترفين جدد، تم التعاقد معهم لمساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال منافسات الدوري الممتاز .
وتعاقدت إدارة الأولمبي مع المهاجم النيجيري “أحمد موسى كولو” الذي سبق له وأن لعب لكربلاء العراقي و بلدية المحلة المصري
وتم التعاقد مع اللاعب التونسي “حسان الحرباوي” الجناح السابق لفريق الترجي و البنزرتي و الصفاقسي وإتحاد بن قردان، إضافة إلى التعاقد مع صانع الألعاب العاجي “إنجي إيمانيول كوليبالي” صاحب 18عام، القادم من فريق ماجستيك أحد فرق ساحل العاج .
ويسعى نادي الأولمبي إلى تحسين وضعه في المجموعة الثانية، ولم يحقق الفريق حتى الآن أي فوز وجمع نقطتان من 5 مباريات .

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