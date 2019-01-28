بعد إعلان سيطرة القوّات المسلّحة على أغلب المقار الحكومية .. بوشناف أوّل وزير بالحكومة المؤقّتة يزور سبها 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استقبل آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء “عبدالسلام الحاسي” صباح الإثنين بمدينة سبها، وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار “إبراهيم بوشناف” .

ووصل وزير الدّاخلية صباح اليوم، في زيارة مفاجئة إلى مدينة سبها، على رأس وفد من الحكومة المؤقتة، للاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمدينة، وتقديم كافّة الخدمات إليها.

وعقد “بوشناف” مع اللواء “عبدالسلام الحاسي” اجتماعا مشتركا ضمّ عميد بلدية سبها، ومشايخ وأعيان ومسؤولي القطاعات الخدمية بالمدينة .

يشارإلى أنّ زيارة “بوشناف” تهدف لتقديم الدعم اللازم والحفاظ على المناطق المحرّرة.

وتأتي هذه الزيارة، عقب إعلان مدير مكتب الإعلام، في إدارة التوجيه المعنوي بنغازي، نقيب “محمد بوخزام”، الشروع في تجهيز مطار سبها المدني والعسكري؛ لاستقبال الطائرات وبدء انطلاق الرّحلات .

وقال “بوخزام” إن سكان الجنوب كانوا محرومين، من هذه الخدمة ويعانون الأمَرين في السفر عبر البر، صحبة حالات مرضية غير قادرة على السفر، إضافة إلى تعرضهم لعصابات تقوم بالخطف والسرقة والقتل .

وأعلنت القوات المسلحة، فرض سيطرتها على(قلعة سبها وفندق الجبل، وكلية الزراعة سبها، ومعسكر اللواء السادس)، إضافة إلى مطار سبها الدولي بعد انسحاب كاملٍ للميلشيات الخارجة عن القانون منه .

ووفقا لما ذكرته “شعبة الإعلام الإلكتروني”، فقد جرت السّيطرة على جهات عسكرية وهي: “معسكر الحراري، مطار سبها الدولي، الثانوية الجوية، قلعة سبها، مقر كتيبة فارس سابقًا، معسكر الدعوكي، الإمداد العسكري، كلية الزراعة، قاعة الشعب”.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي، أنه جرى تسليم هذه المواقع بالكامل، إلى القوّات المسلّحة طواعية بالتّعاون مع أعيان مدينة سبها.