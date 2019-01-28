ترحيل 116 مهاجر نيجيري من مطار بنينا إلى امعيتيقة

ترحيل 116 مهاجر نيجيري من مطار بنينا إلى امعيتيقة الخطوة جاءت في إطار التعاون ما بين الأجهزة الأمنية داخل مدينة بنغازي وطرابلس، لتوفير وسيلة نقل مناسبة للمهاجرين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير المكتب الاعلامي في فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي، أمجد الورفلي أنه تم اليوم الثلاثاء، ترحيل عدد 116 مهاجر من نيجيريا غير شرعي عبر مطار بنينا الدولي مطار امعتيقة الدولي بطرابلس، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية .

وقال الورفلي إن هذه الخطوة جاءت في إطار التعاون ما بين الأجهزة الأمنية داخل مدينة بنغازي وطرابلس، لتوفير وسيلة نقل مناسبة للمهاجرين .

وكان مدير منفذ مطار بنينا الدولي عميد جلال هويدي، استقبل أمس الإثنين، مدير فرع الجهاز مقدم أشرف هويدي، وذلك لتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الأجانب عبر المطار .

وتسلم يوم السبت الماضي، مقدم أشرف حسين هويدي ممهامه كمدير لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى .

وجاء تكليف هويدي، من قبل رئيس الفروع بالمنطقة الشرقية عميد ادريس الكاتب، بديلا عن رائد أحمد علي العرفي المدير السابق للفرع .

وجرت مراسم التسليم والاستلام في مقر الفرع في مركز إيواء قنفودة، بحضور رئيس الغرفة الأمنية لتأمين بنغازي عقيد خالد البسطة، ورئيس الشوؤن الأمنية في مدرية أمن بنغازي عقيد بالقسم العريبي، ورئيس قسم النجدة مقدم جمال العمامي .