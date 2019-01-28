مديرأمن بنغازي يقرر إنشاء وحدة شرطة نسائيّة بالمدينة
تولى الوحدة مباشرة مهامها المناطة بها وعلى رأسها توفير العنصر النسائي للأقسام والمراكز الأمنية بالمدينة
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
أصدر مدير مديريّة أمن بنغازي عميد “عادل عبد العزيز”، القرار رقم 81 لسنة 2019م، بشأن إنشاء وحدة شرطة نسائيّة، وتكون تبعيتها المباشرة لمدير الأمن .
ونَصّ القرارُ، على أن تتولى الوحدة، مباشرة مهامها المناطة بها، وعلى رأسها توفير العنصر النسائي للأقسام والمراكز الأمنية بالمدينة، أثناء المهام المتطلبة وجود عنصر نسائي.
وكُلف بموجب القرار مقدم “مرعية عبدالسلام الفاخري” بمهام رئيس الوحدة، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.