 مديرأمن بنغازي يقرر إنشاء وحدة شرطة نسائيّة بالمدينة

ونَصّ القرارُ، على أن تتولى الوحدة، مباشرة مهامها المناطة بها، وعلى رأسها توفير العنصر النسائي للأقسام والمراكز الأمنية بالمدينة، أثناء المهام المتطلبة وجود عنصر نسائي.

وكُلف بموجب القرار مقدم “مرعية عبدالسلام الفاخري” بمهام رئيس الوحدة، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.