الإمارات تطالب بسحب أدوية من إنتاجها منشرة في الأسواق الليبية

الصنفين متوفران في الأسواق الليبية، ولازالت متواجدة في بعض الصيدليات، حتى عقب إصدار التعميم

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ

دعت إدارة الصيدلة والمعدّات والمستلزمات الطبيّة، بوزارة الصّحة بحكومة الوفاق الوطني، المواطنين بالتّوقف عن استخدام صنفين، من الدّواء تنتجهما شركة “جلفار” الإماراتية.

وأوضحت الإدارة ــ في تعميم لها – أن وزارة الصحة الإماراتية طالبت بسحب عقار الأسبرين (Aspirin enteric coated tablet 81 mg)؛ بسبب عدم تطابقه مع ضوابط مجلس التّعاون الخليجي الخاصة بثباتية المستحضر.

وأضافت، أن وزارة الصحة الإماراتية، حذّرت من وجود تلوث، في صنف مضمضة من نوع (Zordyl peppermint mouth wash)؛ وصدور قرار من هيئة الغذاء والدواء السعودية بسحبه من الأسواق العالمية .

ونصحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية، جميع مستخدمي الصنفين بالتوقف عن استخدامهما، ومراجعة الطبيب لوصف دواء بديل.

الجدير بالذكر، أنّ هذين الصنفين متوفران في الأسواق الليبية، ولازالت متواجدة في بعض الصيدليات، حتى عقب إصدار التعميم.

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