الجراري يكشف عن مكان إقامة مباراة الأهلي بنغازي والأخضر

الجراري يكشف عن مكان إقامة مباراة الأهلي بنغازي والأخضر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق علي الجراري أن ملعب أمساعد سيحتضن مواجهة الأهلي بنغازي والأخضر سيحتضنها الجمعة المقبل .

وتأتي المباراة في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى .

وأضاف الجراري – لأخبار ليبيا 24 – أنه تلقى مكالمة من لجنة تنظيم المسابقات للتنسيق مع الجهات الأمنية وقررت لجنة المسابقات.

وكان من المقرر إقامة المباراة على أرضية ملعب شهداء بنينا الثلاثاء المقبل لكن تأخر الانتهاء من صيانة الملعب تسبب في نقلها إلى ملعب أمساعد .