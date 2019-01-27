22 لاعب في قائمة العيساوي في مواجهة جنوب إفريقيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المدير الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم فوزي العيساوي اختيار 22 لاعبًا لقائمة المنتخب التي ستدخل معسكر تحضيري في تونس .

وشهدت القائمة ظهور أسماء لأول مرة مع المنتخب على غرار الحارس جواد رزق وضمت القائمة كل من : محمد نشنوش، ومراد الوحيشي، وعبد الجواد رزق، وعلي رمضان، وأحمد رمضان، وأحمد التربي، وعلي عمران، وعبد العزيز بالريش، ومحمود عكاشة، ومعتصم صبو، وشامخ فرج، وعبد الله محمد، وامحمد مفتاح، وبدر حسن،والمهدي الهوني، وسالم اعبلو، وأحمد أحميد، ومفتاح طقطق، وسالم بالعيد، ومعتز فضل، وأنيس سلتو، وخالد مجدي.

وسيدخل المنتخب الليبي معسكراً في تونس في النصف الأول من فبراير المقبل ومن ثم يتم استدعاء المحترفين في الخارج .

سيلتقي منتخب ليبيا نظيرة جنوب إفريقيا في مباراة مصيرية في مارس ستحدد المتأهل للكان في مصر 2019 .