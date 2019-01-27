بعد محاصرته من قبل القوات المسلحة .. الإرهابي “أبوالزبير الليبي” يفجر نفسه

لقوات المسلحة حاصرت الإرهابي  العبدلي بعد محاولة اختباءه في أحد المنازل وبرفقه " أهله " في حي الحجارة بمدينة سبها

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أخبار ليبيا 24 – خاص

في عملية استخباراتية عسكرية مشتركة جديدة، تجي القوات المسلحة ثمارها، حيث تمكنت من الإطاحة بأحد أبرز قيادات الجماعات الإرهابية في مدينة سبها جنوب البلاد .

وتمكنت القوات المسلحة مساء اليوم الأحد من محاصرة القيادي في تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي المدعو عادل أحمد العبدلي المكني بـــ”ابوالزبير الليبي” بعد ورود معلومات مؤكدة عن مكان تواجده .

وقال الناطق باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري إن القوات المسلحة حاصرت الإرهابي  العبدلي بعد محاولة اختباءه في أحد المنازل وبرفقه ” أهله ” في حي الحجارة بمدينة سبها.

وأوضح المسماري أن الإرهابي المدعو “ابوالزبير الليبي” حاول مقاومة الوحدات العسكرية لمنعهم من القبض عليه من خلال الاشتباك المسلحة دام لساعات

وأشار الناطق العسكري إلى أنه بعد اقتراب القوات المسلحة من القبض عليه قام الإرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف، ومات على الفور .

يشار إلى أن أبو الزبير من مواليد 1980 ومن سكان مدينة بنغازي، شارك في أحداث فبراير 2011 وكان من ضمن سرايا راف الله السحاتي، وهو سجين سابق في 2006 بعد أن ألقي القبض عليه في العراق خلال العام 2005 لالتحاقه بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وسلم إلى السلطات الليبية .

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