خلال حملة لجهاز الحرس البلدي مصراتة .. لن تصدق ماذا وجدوا ؟

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شنت دوريات الحرس البلدي مصراتة، حملة كبيرة استهدفت العمالة الوافدة، المستخدمة في المؤسسات العامة والخاصة في المدينة، بعد ورود العديد من الشكاوي من أهالي المدينة .

وتمكن أفراد الحرس البلدي من القبض ــ داخل أحدى مصحات الولادة ــ على عاملة نظافة من مواليد 1996 تدعى “عائشة محمد” من دولة غانا، مصابة بمرض الإيدز .

وأكدت الجهاز – بحسب ما نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك – أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيلت المعنية لجهاز الهجرة غير الشرعية، باعتباره الجهة المخولة باتخاذ مثل هذا الإجراء .

وشدد الجهاز على كافة شركات النظافة العامة، وخاصة التي تقوم بتشغيل العمالة الأجنبية بضرورة مراجعة الجهات المسؤولة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حتى لا يقع أصحاب الشركات في المحذور .

وفي ذات الشأن، نبّه جهاز الحرس من هروب سيدة تسمى “حبيبة أبينا” جنسيتها غانية، عقب حملة لبعض المقاهي والمحال التجارية .

وأوضح الجهاز، أنّ الهاربة تعمل في أحد مقاهي البلدية ومصابة بمرض الإيدز .

وفي إطار التحقيقات الجارية مع باقي المقبوض عليهم من الجنسيات الإفريقية المختلفة لمعرفة مكان تواجد الهاربة، لم يفيدنا أحد بمكان تواجدها .

وشدد الجهاز على كافة المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن المعنية فور العثور عليها، كذلك ننبه إلى عدم تمكينها من العمل، وأنه يتحمل كامل المسؤولية القانونية من يستخدمها في أي عمل، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ومن ضمن الحملة، تمكن الجهاز من ضبط عدد 3 عناصر من دولة النيجر، يعملون في أحد المقاهي داخل البلدية، وبهم أمراض منها إلتهاب الوباء الكبدي.

وأكد الجهاز أن حملة عمليات البحث والتحري، لا تزال مستمرة على كل المقاهي والمصحات والمستشفيات التي تستخدم العمالة الوافدة، وضرورة حصولهم على شهادات صحية .

وأشار إلى أنه سيتم إحالة كافة المهاجرين لجهاز الهجرة غير الشرعية، مشددًا الجهاز على أنه يعمل وفق إمكانيته متوعّدًا كافة أصحاب النفوس المريضة، التي لا هم لها إلا جمع المال وبأي طرق.