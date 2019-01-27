بعد تأمينه من قبل الجيش .. الشروع في تجهيز وإعادة تشغيل مطار سبها

سكان الجنوب كانوا محرومين من هذه الخدمة ويعانون الآمرّين في السفر عبر البر

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي بنغازي، نقيب محمد بوخزام، توالي ظهور نتائج تأمين مدينة سبها في الجنوب، في الشروع في تجهيز مطار سبها المدني والعسكري لاستقبال الطائرات وبدء انطلاق الرحلات

وقال بوخزام إن سكان الجنوب كانوا محرومين من هذه الخدمة ويعانون الآمرّين في السفر عبر البر، صحبة حالات مرضية غير قادرة على السفر، إضافة إلى تعرضهم لعصابات التي تقوم بالخطف والسرقة والقتل .

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