من جديد .. السّفارة الفلبينية تحذّر رعاياها في طرابلس 

أخبار ليبيا 24ــ خاص

ناشدت السّفارة الفلبينية في العاصمة طرابلس، رعاياها العاملين بالأطقم الطبية، في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في ليبيا ، بتوخي الحذر، مع تكرار اندلاع الاشتباكات المسلحة والقصف العشوائي .

وأكد السفير “أوسكار أورسين”، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة بين العاملين الفلبينيين في طرابلس، جراء الاشتباكات الأخيرة التي ضربت العاصمة، لكنه أشار إلى أن كثيرًا من المنشآت الطبية قد تضررت جراء القصف مثل مستشفى الجلاء.

وحذر السّفير، حسب ما نقلت جريدة «ذا مانيلا تايمز»، من احتمالات اندلاع الاشتباكات المسلحة في أي مكان حول ليبيا .

ودعت السّفارة الفلبينية في طرابلس ، رعاياها الموجودين في ليبيا إلى مغادرة الأراضي الليبية وكانت هذا في عام 2015 م.

وطالبت السفارة ــ في بيان لهاــ رعاياه في المستشفيات والمراكز الصحية المسجلين فيها بمغادرة ليبيا حفاظا على سلامتهم من الأخطار التي انتشرت مؤخرا في غياب الأمن هناك .

ويأتي هذا البيان، بعد انتشار فيديو ذبح الأقباط المصريين البالغ عددهم 21 شخصا، بالإضافة إلى التفجيرات التي وقعت في منطقة القبة وراح ضحيتها ما يقارب الـ 45 شخصا من بينهم أجانب .