أخبار ليبيا 24 – خاص

تأكيدًا لِما نشرته (أخبار ليبيا 24) في حوارٍ سابقٍ مع معاون رئيس مصلحة الجوازات، والجنسية بالمنطقة الشّرقية عميد “حمدي العبيدي” بشأن وصول خام الجواز خلال يناير الجاري .

تسلمت مصلحة الجوازات والجنسية، وشؤون الأجانب ، اليوم الأحد، شحنة من المواد الخام لجوازات السفر المقروء آليًّا، عبر مطارإمعيتيقة الدولي .

وأشارت وزارة داخلية حكومة الوفاق ــ عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”ــ ، إلى أنّ هذه الخطوة تأتي للرفع من معاناة المواطنين، الذين لم يتحصلوا على جوازات سفرٍ خاصّةٍ بهم، خلال الفترات السابقة .

وبينت الوزارة، أنّ هذه الشحنة تعد الدفعة الأولى من ضمن شحنات أخرى، سوف تصل تباعا، للمساهمة في إنهاء مشكلة جوازات السفر وصعوبة الحصول عليها .

من جانبها، أكدت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أنه سيتم تفعيل كافة فروع ومكاتب المصلحة، خلال الفترة القريبة القادمة أمام المواطنين للحصول على جوازات السفر الإلكترونية .

وكانت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب نفت ، خبر ورود كميّة كبيرة من خام جواز السفر غير المطابق للمواصفات إلى مقرّ المصلحة في طرابلس.

وأكّدت المصلحة ــ عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” ــ أنّ الخبر الذي تناقلته بعض القنوات الفضائية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وفندت المصلحة ما تواتر، من أنّ هذه الخامة لا تتوافق مع الطابعات الألمانية المتاحة حاليا؛ لأن ذلك محمي بموجب بنود العقد مع الشركة النمساوية، لطباعة خام جواز السفر في 17 ديسمبر 2017، بذات القيم والشكل والمضمون والمعايير الدولية المتعلقة بالحجم والسمك والسمات الأمنية للورقة.

وأشارت مصلحة الجوازات، إلى أنها طلبت من الشركة الألمانية إجراء تحديث للنظام، بحيث يستوعب أكبر عدد من الفروع والأقسام بكامل التراب الليبي، والعمل جارٍعلى ذلك.