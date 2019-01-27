بعد عمليّةِ فرضِ القانون بالجنوب .. القيادة العامّة تطلق عمليّة “طوق الحمادة “ بالمنطقةِ الغربيّة 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت المنطقة العسكريّة الغربية، التّابعة للقيادة العامّة برئاسة اللواء “إدريس مادي” اليوم الأحد إطلاق عمليّة “طوق الحمادة “ لتحرير بعض المناطق والمدن بالمنطقة الغربية من سيطرة الجماعات والمليشيات الإرهابية .

وأوضحت المنطقة العسكرية،ــ في بيان لها اليوم ــ أنّ الهدف من العملية هو إحكام الطّوق الأمني على المنطقة الجنوبية.

وأكّدت مصادرٌ عسكريّة، انطلاق سريّة (27 مشاة) وقوّة الدوريات الصحراوية، من مقر المنطقة العسكرية الغربية الى المناطق المكلفين بالتمركز بها للانضمام إلى عملية “طوق الحمادة”، ولم توضح المصادر، أماكن تمركزها، ولا طريقة تحركها؛ نظرًا لسِريّة العملية .

وقالت المصادر، إنّ العملية جاءت بالتنسيق، بين جميع المناطق العسكرية، والقيادة العامّة للجيش ، مشيراً، إلى أنّ العملية تمتد من القريات والحمادة والمثلث الحدودي حتى غدامس.

وأضافت المصادر، بأنّ مشايخ وأعيان من مدينة الزنتان، والعميد “مختار فرنانة” آمر الشّرطة العسكرية بالمنطقة الغربية، كانوا في وداع تلك القوات.

يشار إلى أنّ قائد الجيش المشير “خليفة حفتر”، أصدر أوامره في منتصف يناير الجاري، للقوات المسلحة بإطلاق عمليات فرض القانون في الجنوب الليبي .

وأعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، التابعة للجيش الليبي، عن انطلاق عمليات تحرير الجنوب في هذه الساعات من اليوم “الثلاثاء” الموافق للخامس عشر من يناير، بحسب تعليمات القائد العام المشير “خليفة حفتر” .

وطالبت الكتيبة كافّة أهالي المدينة البقاء في المنازل، وإغلاق النوافذ، والابتعاد عن مواقع وتمركزات العصابات الإجرامية، فور وقوع الاشتباكات حرصًا على سلامتهم من رصاص الغدر .

يشار إلى أنّ قيادات الجيش المشاركين في غرفة طوق الجنوب الأمني للتطهير، هم اللواء “المبروك سحبان”، قائد القوات البرية الليبية، واللواء “محمد المنفور”، آمر غرفة السلاح الجوي، واللواء “المبروك الغزوي”، آمر منطقة سبها العسكرية، وعميد “محمد بن نايل” ، آمر منطقة براك العسكرية ورئيس مجموعة الردع، وعميد “سالم الفرجاني”، آمر كتيبة التدخل السريع (106)، وعميد “عمران الحاسي”، آمر قوة مكافحة الإرهاب، ورائد “عمرإمراجع”، آمر كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، ورائد “حسن معتوق الزادمة”، آمر الكتيبة (128)، ومقدم “محمد البوعيشي”، آمرعمليات الردع الوسطى، ومقدم “طارق الحسناوي”، آمر عمليات ردع الشاطئ، ورئيس عرفة “مسعود جدو”، آمر عمليات ردع سبها .

ومن ضمن العمليات العسكرية، فقد نفذت مقاتلات سلاح الجو الليبي، غارة جوية استهدفت سيارة كانت تقلّ مجموعة مسلّحين من المعارضة التّشادية، حاولت دخول الأراضي الليبية.

وتمكّنت مقاتلات سلاح الجوّ الليبي، من إصابة الهدف الذي كان يتحرك على الحدود بين السودان وليبيا وتشاد، وأوقعت قتلى وجرحى بين المسلحين التشاديين.

يشار إلى أن الجنوب الليبي، يعيش منذ فترة طويلة ظروفا أمنية صعبة، تتمثل في الانفلات الأمني، حيث كثرت حالات خطف المسافرين والاعتداء عليهم.