اشبيل بديلٌ لاشتيوي في تدريب الأولمبي 

مدة التعاقدِ ستكون حتّى نهاية هذا الموسم..

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد المدرّب التونسيّ، منير اشبيل، تعاقدَه للإشراف على تدريب الفريق الأوّل لكرة القدم بنادي الأولمبي.

ويأتي تعاقده بعد استقالة، مدرّب الفريق، عادل اشتيوي؛ لسوء النتائج.

وأوضح اشبيل لـ”أخبار ليبيا 24″ أنّ مدة التعاقدِ ستكون حتّى نهاية هذا الموسم، مضيفًا : “سنسعى لدعم الفريق بلاعبين محترفِين أفارقةً وللتعاقد مع مهاجم مغربي” .

ويعدّ اشبيل منَ المدرّبين أصحابَ الخبرة في الدوري الليبي، فسبق أن قاد النصر، والأخضر، وخليج سرت، والمختار- طبرق.

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