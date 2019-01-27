الحكومة المؤقتة تتسلم الكتاب الإحصائي عن خدمات وزارة الصحّة خلال العامّ 2018 ويوضح التقرير المحطات التي مرت بها وزارة الصحة..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

سلّم وكيل عام وزارة الصحة، المكلّف بمهام تسيير الوزارة، سعد عقوب، أمس السبت، التقريرَ والكتاب الإحصائي عن خدمات الوزارة، خلال العام 2018، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بالحكومة المؤقتة.

ويمثل الكتاب الإحصائي مرآةً تعكس أنشطة وزارة الصحة ومخدماتها بالمستشفيات العامّة، والتعليمية القروية، وإدارات الخدمات الصحيّة بالبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد .

ويوضح التقرير المحطات التي مرت بها الوزارة، والإجراءات التي اتّخذتها المنظمة لعمل القطاع الصحيّ في عدة مجالات، من أهمّها: الشراكة بين القطاع العامّ والخاصّ، والإتفاقيات المحليّة والإقليميّة؛ لدعم المستشفيات وتوطين العلاج في الداخل.

ويشير الكتاب إلى الدورات التدريبية في مجال التدريب في الداخل، بهدف تنمية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين، لتحقيق غايات وأهداف وزارة الصحة الاستراتجية، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي الليبي.

كما يوضح الكتاب المخصصات المالية التي صُرفتْ للقطاعات الصحيّة والأجهزة التابعة للقطاع، من الباب الثاني وباب التطوير والتحسين للمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد .

كما أورد الكتاب الإحصائي، القرارات التي أصدرت من قبل مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المنظمة للقطاع الصحي الليبي خلال عام 2018 .

ويبيّن الكتاب الإحصائيّ المشروعاتِ الصحيةَ التي نُفِذتْ وافتُتحَتْ في البلديات والدورات التدريبية المختلفة، على مدار العام، رفعاً لكفاءة العاملين في القطاع الصحيّ الليبي، واللجان التي شُكّلتْ لتقييم الأداء بالمرافق الصحية، وزيارات الوكيل العام لوزارة الصحة الميدانيّة، المكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب .

وأكّدت وزارة الصحة، وضعَ الكتاب، في متناول القراء بعد صدوره؛ فهو يستعرض ملامح الوضع الصحيّ في المرافق الصحيّة والمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، ويستعرض الموارد الصحية من مخصصات مالية من ميزانية الدولة وغيرها، والأنشطة والخدمات الصحية خلال عام 2018 .