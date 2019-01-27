ليبيا تحقق أعلى إيراد سنوي من بيع النفط والغاز خلال العام 2018

ليبيا تحقق أعلى إيراد سنوي من بيع النفط والغاز خلال العام 2018 حققت أعلى مستوىات الإنتاج وأعلى إيرادات منذ العام 2013

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحقيقها أعلى إيراد سنويّ، على مدى السنوات الخمس الماضية ، خلال العام 2018.

وأكّدتِ المؤسسة أن عائدات النّفط، والغاز العام الماضي، بلغتْ أكثر من 24 مليار دولار بنمو سنوي قارب 78% مقارنة بالعام 2017 .

وأشارتِ المؤسسة إلى أنها حققت أعلى مستوىات الإنتاج وأعلى إيرادات منذ العام 2013، حيث تخطى مستوى الإنتاج اليوميّ المليون ومائة ألف برميل.

ولفتت إلى أنّ نموَ إيراداتها يُدرّ ميزانية وطنيّة أكبر، ومزيدًا من الأموال العامّة التي تحقيق استقراراً في ليبيا ودعمَ المجتمعات المحلية، مما سيساهم في النمو الاقتصاي وتحسين المستويات المعيشيّة في جميع أنحاء البلاد.