تحرك تونسي رسمي بشأن أطفال داعش في مصراتة.. وأخبار ليبيا 24 تنفرد بنشر أسماء الأطفال

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

يبدو أن ملف أطفال داعش، الذي أثقل كاهل جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة، سيشهد حلحلةً، خلال المدة المقبلة، حيثُ تسعى تونس، هذه المدة، بشكل رسمي إلى إثبات نسب هؤلاء الأطفال لذويهم.

وأوت مصراتة هؤلاء الأطفال وعددهم ستة يحملون الجنسية التونسية، مدة عامين عُقب إنقاذهم وإخراجهم من مدينة سرت خلال معارك البنيان المرصوص التي أسفرت عن تحرير المدينة من داعش العام 2016.

مهمة الوفد

وزار وفد رسميّ تونسي اليوم الأحد مقرَّ الهلال الأحمر بمصراتة، للتأكد من نسب هؤلاء الأطفال، حيثُ قاموا بأخذ عينات الحمض النووي “DNA” من الأطفال ومطابقتها مع ذويهم بتونس.

وكشف الوفد، الّذي لم يفصح عن أسمائه، تبعيته للقنصليّة التونسية العامّة لدى ليبيا والشرطة الفنية التونسية، مؤكدًا أن زيارتهم تمثّل خطوةً مهمّة، وأنّ العينات، في حال تطابقها، ستُرجع الأطفال فيما بعد لذويهم فورا”.

تعرف مسبق

قال مسؤول الدعم النفسي والاجتماعي بجمعية الهلال الأحمر الليبي بمصراته “فيصل جلوال” لـ”أخبار ليبيا 24″ : إن الفريق قام بأخذ (DNA) من الأطفال الستة، لمطابقته مع ذويهم في تونس، منوهاً إلى أنه سبق وأن تُعرف على الأطفال.

وثمّن “جلوال” تجاوب الجانب التونسي، بعد المؤتمر الصحفي الأخير للجمعية قبل أسبوعين، معرباً عن أملهم في عودة الأطفال قريباً وسريعاً.

نساء داعش

وفي ذات السياق، أشادوكيل النيابة المكلف من مكتب النائب العام ، “إبراهيم محمد الشركسية” في حديث لوسائل الإعلام، بدور مكتب النائب العام في ملف الأطفال، مضيفاً أن مكتب النائب العام سهّل الإجراءت الفنيّة بالخصوص.

وحول نساء داعش الحاملات للجنسية التونسية، قال “الشركسية” إن زيارة الوفد التونسي حالياً فقط بشأن أطفال داعش.

إلا أن مصادر أمنية مطلعة من مصراتة، أكدت لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الوفد التونسي سيقوم بزيارة نساء داعش اللاتي يحملن الجنسية التونسية، وسيحتجزهن بسجن الجوية بمدينة مصراتة.

من هم الأطفال؟

تحصلت “أخبار ليبيا 24″، على قائمة بالأطفال الستة الحاملين للجنسية التونسية الذين جرى إيواءهم ورعايتهم بمقرّ جمعية الهلال الأحمر الليبي بمصراتة.

والأطفال هم “أويس بن أحمد الرويسي” – 6 أعوام، “معاذ الزوالي” – 5 أعوام، “سهيل بن الحاج إبراهيم” – 12 عاماً، “مصعب بن صغير” – 3 أعوام، “أحمد الظاهري” – 5 أعوام، “مجاهد بن خليفة” – 5 أعوام.

كما أعلمت الوكالة أنّ والدين الأطفال الستة قد قتلوا جميعاً، دون معرفتهم للمعارك التي قضوا فيها، خارج سرت كانت أم داخلها.

سلطة رابعة

وقد أثنى مراقبون بجمعية الهلال الأحمر الليبي بمصراتة وأعضاؤها على دور الإعلام، في التحرك التونسي الأخير، ولا سيما بعد المؤتمر الصحفي المشترك لجمعية الهلال الأحمر الليبي، الذي عقد في السادس عشر من يناير الجاري.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الليبي قد أكّدت، في أثناء المؤتمر، أنها أثقلت بملف الأطفال، مناشدةً السلطات التونسية للتحرك باستلامهم بعد عامين اثنين من إيواءهم ورعايتهم.