بوشناف : لن يسمح بنقل أخبار وزارة الداخلية إلا بإذن مسبق مكتب إعلام الوزارة سوف يسهم في إيصال المعلومات بشكلٍ صحيحٍ ومقنن، وسيحافظ على عدم انتشار الإشاعات

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف كافة وكالات الأنباء والإذاعات المرئية والمسموعة والصحف الورقية والإلكترونية بضرورة عدم إجراء أيه مقابلات تلفزيونية أو صحفية أو الدخول إلى الجهات الأمنية التابعة للوزارة إلا بإذن مسبق .

وشدد الوزير في بيان له – اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – على كافة وسائل الإعلام بضرورة التنسيق والتواصل مع مكتب إعلام الوزارة لنقل الأخبار .

وكانت وزارة الدّاخلية أعلنت، أنها ستنظم مؤتمرا صحفيًا أسبوعيا، لعرض ما يستجدّ من أعمال وقرارات خاصّة بالوزارة .

وقال مدير مكتب الإعلام في وزارة الدّاخلية رائد “طارق الخراز”، إنّ الوزير “إبراهيم بوشناف” أصدر تعليماته، بإغلاق كلّ الصّفحات الرّسمية للإدارات والمديريات، التابعة للوزارة على وسائل التّواصل الاجتماعي .

وأشار ”الخراز” إلى أنّ مكتب إعلام وزارة الدّاخلية، سيكون الوحيد المعني، بالتّواصل مع القنوات والإذاعات المسموعة ووكالات الأنباء .

وقال “الخراز” إنّ حصر مصدر المعلومات الموثّقة في قناة واحدة وهي مكتب إعلام الوزارة سوف يسهم في إيصالها بشكلٍ صحيحٍ ومقنن، وسيحافظ على عدم انتشار الإشاعات المغرضة والأخبار المغلوطة .

يشار إلى أنّ حادثة إغلاق كافي نسائي في مدينة بنغازي، وما نشرته إحدى الصّفحات التاّبعة للوزارة حوله، أثارت موجة غضب كبيرة، وزاد من حدّتها ما تم تداوله اليومين الماضيين حول ضبط شخص فلسطيني، قام بإغواء فتيات من جامعة بنغازي والعرب الطبية وأنّ ما يجري هو تعدٍ صارخ على سمعة نساء المدينة .