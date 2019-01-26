أخبار ليبيا 24 – خاصّ

رغم التّكتم الكبير داخل مدينة مصراتة، بشأن ارتفاع معدّلات الجريمة سواء في القتل والخطف وبيع المخدرات، لكن أخيرًا خرج مدير مركز شرطة مصراتة المدينة عقيد “هشام الدويني” عن صمته، وكشف عن العديد من تسجيل العديد من القضايا الجنائية والجُنح .

ففي حين يشدد المواطنون، على الحاجة إلى مؤسسات أمنية، قادرة على ضبط الأمن بالمدينة، يرى القانونيون والأمنيون، أنه لا وجود لجريمة منظمة بالمدينة، وأن أحكاماً قد صدرت ضد مرتكبي الجرائم، تنتظر مصادقة المحكمة العليا عليها.

وباتت المخدرات آفة هذا العصر، ففي الآونة الأخيرة، أصبحت تنتشر بكافة المجتمعات بشكل غير مسبوق، وأصبحت خطرا يهدد حياة الكثيرين، لكون هذه المشكلة المتفاقمة تضر بالعقول بجميع فئاتهم العمرية، بما فيهم تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات؛ بسبب ظهور أنواع جديدة من المخدرات غيرالمتداولة، فتسبب لمتعاطيها مشكلات جسمية ونفسية وعقلية واجتماعية واقتصادية.

وتمكن عناصر غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، أمس الجمعة من مداهمة استراحة بمنطقة طمينة، تستخدم لبيع و تخزين الخمور وبعض القنابل اليدوية “جلاطينة”.

وداهمت القوة التابعة للغرفة، بعد التحقق من المعلومات الواردة عن الاستراحة بالتعاون مع مركز شرطة طمينة، حيث تم مصادرة كل الخمور الموجودة بها والقبض على الشخص الذي يقوم ببيع وترويج الخمور وهو في حالة سكر واضحة.

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الشرطة بمصراتة، أنه جرى تسجيل 2021 قضية خلال العام الماضي 2018م، 266 منها جنايات، و1755 جنح.

وأوضح “الدويني” في تصريح صحفي، أن إجمالي قضايا القتل العمد خلال العام الماضي بلغ 32 جريمة، إضافة إلى 7 جرائم قتل مفضٍ للموت، و25 جريمة خطف، و89 جريمة سرقة بالإكراه، مضيفاً أن عدد القضايا التي اتّهم فيها أجانب بلغت 171 قضية.

وأثارت أرقام ومؤشرات ومعدلات الجريمة بمصراتة خلال العام الماضي، استياء واسعاً بين أوساط المواطن، وتساؤله عن دور الأجهزة الأمنية، والقانون.

وفي ذات الشأن، تمكن قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة، من ضبط حاويتين بهما 20 قدم من مخدر الحشيش في المنطقة الحرة مصراتة، وتعد هذه كمية كبيرة .

وتم ضبطهم من قبل مكافحة التهريب والمخدرات، ووحدة التفتيش الآلي بجمرك ميناء مصراتة و إبلاغ النيابة العامة و تم التحفظ على الكمية المضبوطة .

وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي، وقسم الدعم والإسناد بمديرية أمن مصراتة، وغرفة العمليات الأمنية المشتركة، وقوة الدعم الخاصة بالمنطقة الوسطى وجهاز المباحث العامة، تم نقل الحاويتين من الميناء بتعليمات النيابة العامة .

وبحضور النيابة العامة والأجهزة الأمنية العاملة في المدينة والخبرة القضائية، تم اتلاف الكمية المضبوطة بالكامل .