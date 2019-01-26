أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نظمت الهيئة العامّة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، بالحكومة المؤقتة صباح اليوم السبت بقاعة المجلس البلدي شحات، ورشة علمية بعنوان “الأسس العلمية لتربية النحل”.

وتخللت الورشة محاضرتين بحثيين، لبعض المشاركين فيها، حول “أخلاقيات تربية النحل”، و”التحسين الوراثي لنحل العسل”، بحضور مربي النحل من كافة البلديات .

وأكد رئيس الهيئة المهندس “محمد عبد العالي” على ضرورة الاهتمام بفئة مربي النحل وكيفية دعمها وتشكيل جسم قوي لها، يضمن حقوقهم .

وعلى هامش الورشة، تم تكريم بعض مربي النحل، الذين قضوا عمرا طويلا في في هذا المجال .

وقد أعقب الورشة، حلقة نقاش مفتوحة بين المحاضرين ومربي النحل، حول الكيفية التي يمكن بها تطوير مهنة تربية النحل على أسس علمية، وتحسين سلالاتها.

واتفق الحاضرون ،على أن تكون الورشة القادمة في بلدية المرج، ويتخللها معرض لعسل النحل .