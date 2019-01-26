تعرف على المواعيد الجديدة لبطولة ليبيا للقوة البدنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الاتحاد الليبي للقوة البدنيه أنه تم تعديل موعد انطلاق بطولة ليبيا التي كان مقررة في بنغازي انطلاقها في الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير المقبل.

وتقرر إقامة البطولة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق للثامن عشر واتلتاسع عشر والعشرين من فبراير المقبل بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي .

وجاء تغيير مواعِيد البطولة بسبب ارتباط مجمع سليمان الضراط بعدة بطولات في العاب أخرى .

هذا وستشمل البطولة تنافس أبطال اللعبة من جميع أنحاء ليبيا في مهرجان رياضي كبير تحتضنه مدينة بنغازي .