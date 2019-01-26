في عمليّةٍ نوعيّةٍ لجهاز مكافحة الإرهاب مصراتة .. القبض على الإرهابي “أمين كلفة” " كلفة" شارك ونفّذ عددًا من عمليات التصفية، على رجال أمن وعسكريين في مدينتي بنغازي ودرنة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عمت الفرحة كافّة أهالي ليبيا، خاصة من أهالي وذوي الأهالي الذين تم الغدر بأولادهم، بعد التأكيد من خبر إلقاء القبض على أبرز العناصر المتطرّفة الإرهابي المدعوبــ “أمين كلفة” والذي يمتلك سجلاً إرهابياً حافلاً عند ضاحية مدينة مصراتة، مساء أمس الجمعة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب بالمدينة .

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب ــ في بيان صادر عنه اليوم السبت ــ على اعتقال الإرهابي “كلفة” بعد أن شارك في القتال ضدّ قوات الجيش، مع صفوف “مجلس شباب شورى الإسلام” في مدينتي درنة وبنغازي كما شارك مع “سرايا الدفاع عن بنغازي” الإرهابية في هجومها على الحقول النفطية.

وأشار البيان إلى أن ” كلفة” شارك ونفّذ عددًا من عمليات التصفية، على رجال أمن وعسكريين في مدينتي بنغازي ودرنة، وفي عمليات سطو مسلح على أملاك رجال الأمن والمسؤولين الحكوميين، مبينًا أنه أعتقل في العام 2012م وأودع في سجن الكويفية الذي فر منه عام 2013م.

من هو كلفة

أمين علي ميلود كلفة مواليد عام 1989م، بمدينة درنة، ويسكن حي “شيحا” الشرقية بالمدينة، ويعد قياديا مرتزقا، أينما الأموال والغنائم تجده، لا يتمني لأي تنظيم محدد، والتحق بكتيبة “أبوسليم” في مطلع عام 2011م، ثم انضم إلى تنظيم “أنصار الشريعة”، وانتقل إلى مجلس شباب شورى درنة “القاعدة”، كما شارك لفترةٍ وكان ضمن عناصر “داعش” خلال فترة سيطرته على مدينة درنة.

والتحق الإرهابي، بسرايا الدفاع عن بنغازي، بعد خروجه من درنة، وتعاون أيضًا مع قوات تابعة للإرهابي الفار المدعو” إبراهيم الجضران”، المسؤول عن الحرس النفطي سابقًا .

وشارك “كلفة” في عدة عمليات إرهابية، منها اغتيال عقيد “الناجي فضيل العوامي” رئيس قسم مكافحة النشاط الإرهابي بالأمن الداخلي – درنة، وكان دوره حينها، قيادة السيارة بالمدعو “عبدالله هابيل” والذي نفذ عملية الاغتيال، أمام جزيرة عزوز بمدينة درنة في العام 2008م، واغتيال الممرض “حمدي جمعة الشلوي”، أثناء أداء عمله بمشفى “الهريش” في 4 من شهر يونيو من عام 2011م.

وشارك في عملية تصفية ضابط برتبة عقيد، في محل سكنه بمدينة بنغازي، في آواخر العام 2012م، بمشاركة القيادي في تنظيم داعش “مراد السبع”.

المرتزقة الأجانب

وأسس “كلفة”، البالغ من العمر 30 عامًا، مجموعةً مسلحة، أغلبها من المرتزقة الأجانب وصغار السن من الليبيين، وكان مقرها في “الرادار” الواقعة على الطريق الساحلي بين ” كرسة – الأثرون ” غربي مدينة درنة، ليستقر بعدها بمقر شركة الجبل سابقا .

تصفيات

وأيضًا، شارك القيادي “كلفة” مع تنظيم “داعش” في “محور عين مارة” غربي مدينة درنة، أثناء المواجهات مع القوات المسلحة الليبية، ومنها حاول التسلل إلى بلدة “عين مارة”، في 22 من شهر ديسمبر لعام 2014م، والتي قتل فيها أحد القيادات المهمة لتنظيم داعش، المدعو “أحمد عثمان الطشاني” المكنى بـ”أصيل”.

وخاض “كلفة” مواجهات ضد قوات الجيش الليبي، في منطقة “الظهر الحمر” جنوب مدينة درنة، ضمن صفوف مجلس شورى درنة، كما قام بتصفية “مراد السبع” القيادي بتنظيم “داعش”، برفقة عناصر من مجلس شورى مجاهدي درنة، في الأول من شهر ديسمبر من عام 2015، وكان السبع من ضمن كتيبة “أبوسليم” في عام 2011، وكان رفيقًا للقيادي “كلفة” في السلاح والعمليات الإرهابية.

وغادر “كلفة” على رأس مجموعة مسلحة تابعة لمجلس شورى درنة على متن “جرافة صيد” بحرية خرجت من ميناء بحري بدرنة، في أواخر شهر يونيو من عام 2016م.

المشاركة مع البنيان المرصوص

ووصلت المجموعة إلى ميناء “قصرحمد” بمدينة مصراتة، وتم توزيع المجموعة إلى مجموعتين، الأولى عادت للمشاركة في القتال بمدينة بنغازي ضد الجيش، والثانية التي كان يقودها “كلفة” حاولت المشاركة مع قوات “البنيان المرصوص” في حربها ضد تنظيم داعش في مدينة سرت، إلا أن تعليمات من غرفة البنيان، استبعدت المجموعة لاحقًا، لتنتقل إلى منطقة الجفرة، وتلتحق بميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي.

وشارك القيادي “كلفة” مع بقية عناصر “سرايا” للدفاع عن بنغازي، في الهجوم الأول على مدينة “إجدابيا” والمناطق الشرقية لها، وعلى رأسها “المقرون والجليداية”، في شهر يوليو من عام 2016م، وظهرت له صور ومقاطع فيديو يتحدث عن ذلك الهجوم.

القبض عليه

وقبض على القيادي “كلفة” مع 18إرهابيًا، ينتمون جميعهم إلى مدينة درنة، وذلك في بلدة “هراوة” شرق مدينة سرت، في اليوم الـعاشر من شهر سبتمبر لعام 2016م، بواسطة مجموعة مسلحة من مصراتة، حيثُ تدخل القيادي في “سرايا” بنغازي “مصطفى سليمان الشركسي”، ليتم الإفراج عنهم في 15 من شهر ديسمبر لذات العام.

وبعد الإفراج عنها، التحقت المجموعة الإرهابية مجددًا بسرايا الدفاع عن بنغازي، وشاركوا في الهجوم الذي وقع على الموانئ النفطية، في شهر ديسمبر من عام 2016م.

استهدف الموانئ

وتضمنت أعمال القيادي “كلفة” المشاركة، في الهجوم الذي استهدف الموانئ النفطية، في شهر يونيو لعام 2018م، إضافة إلى المشاركة بالهجوم الذي وقع على قاعدة “براك الشاطئ” في شهر فبراير من عام 2017م، والذي أسفر عن مقتل 40 جنديًا من الجيش الليبي.

وتشير معلوماتٌ أمنية، بأنّ القيادي المتشدّد شارك في المعارك، التي دارت في جنوب طرابلس مع تحالف المقاتلة وبادي، وعناصر اللواء السابع “الكاينات “، في شهر سبتمبر، من العام الماضي.