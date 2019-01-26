روما يتوّج بالكرة الذهبيّة لأفضل لاعب لعامّ 2018

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تُوّج مهاجم الاتّحاد، والمنتخب الليبيّ لكرة القدم، سالم المسلاتي «روما» بجائزة الكرة الذهبيّة لأفضل لاعب ليبيّ في موسم 2018، الجائزة التي منحها راديو ليبيا الرياضيّة، بمصراته، في احتفاليّة نُظّمتْ في معهد التقنيّة.

وجاء أنيس سالتو في الترتيب الثاني، بينما احتّل خالد مجدي المركزَ الثالث.

وقال مدير راديو ليبيا الرياضيه ومنظم المسابقة مصطفي المصلي لـ”أخبار ليبيا 24″: إنّ الفكرة أتتْ بجهد متواضعٍ من أسرة الراديو واللجنة المشرفة، مؤكّدا أنّ المرحلة الأخيرة أجريتْ بنجاح، رغم الظروف، لكن القادم سيكون أفضل(حسب قوله).

وأشار المصلي إلى أن الاختيار جاء عن طريق مجموعة من المدربين واللاعبين القدامى والإعلاميين وقادة بعض الفرق، ملفتًا إلى أنّ اللجنة المنظمة صوتتْ بمهنيّة واختارتِ الأفضل.

هذا ووصل عددُ المصوّتين إلى 100 شخصٍ على مدار العامّ، عملوا على التقييم، وكان سالم روما الأحقّ بالجائزة (بحسب منظم المسابقة).

يشار إلى أن الفكرة سبق وأن نظمت عامّ 2013، تحت إشراف صحيفة كووورة، وتحصل على الكرة الذهبيّةِ اللاعبُ فيصل البدري.