سلامة يزور فرنسا وإيطاليا بعد إحاطته أمام مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، أمس الجمعة في باريس، مع الممثل الخاصّ للأمين العام لدى الأمم المتّحدة “غسان سلامة”، الأوضاع في ليبيا.

وذكرت البعثة ــ وفقا لما نشرته على صفحتها الرسمية “فيس بوك”ــ ، أن الممثل الخاص للأمين العام، رحّب بدعم فرنسا المستمر، لجهود الأمم المتحدة، في تسيير العملية السياسية في ليبيا .

وكان “سلامة” التقى، الخميس، رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” في روما، وتباحث معه، وبشكل مفصّل الأوضاع في ليبيا .

وقََدّم المبعوث الأممي لدى ليبيا منتصف شهر يناير الجاري، إحاطته أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا وتحدّث خلالها، عن تحسّن الوضع الأمني في طرابلس وعلى ضرورة، توفر الظروف الملائمة، لعقد المؤتمر الوطني الجامع”.

وتطرّق “سلامة” كذلك ــ خلال إحاطته ــ إلى تحسّن وضع الاقتصاد الليبي، وما تقوم به بعثة الأمم المتحدة من مجهودات؛ لمساعدة أهالي الجنوب، وسط تقاعس السّلطات الليبية.