طرابلس تحتضن الدور السداسي للكرة الطائرة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدر الاتّحاد اللّيبي لكرة الطّائرة، مواعيد الدّور السداسي للدوري الليبي، للموسم الرياضي الجاري، الذي ستحتضنه القاعة الكبرى للألعاب الرياضية بالعاصمة طرابلس .

وينطلق الدور اليوم السّبت، حين يلتقي السويحلي مضيفه النصر، ويواجه الأهلي طرابلس منافسه الأهلي بنغازي، وتختتم الجولة الأولى بلقاء الاتحاد المصراتي والتصدي.

وتضم الجولة الثانية، والتي ستنطلق يوم غد الأحد، ثلاث مباريات، حيث سيلتقي التصدي فريق الأهلي طرابلس، ويواجه الاتحاد المصراتي منافسه السويحلي ويقابل الأهلي بنغازي نظيره النصر.

وستقام الجولة الثالثة يوم الإثنين المقبل، حيث سيلتقي السويحلي فريق الأهلي بنغازي، ويستقبل النصر فريق التصدي ويواجه الأهلي طرابلس، الاتحاد المصراتي.

وستتواصل منافسات السداسي يوم الأربعاء المقبل، بإجراء ثلاث مباريات،

الأولى تجمع الاتحاد المصراتي – النصر، ويلتقي في الثانية التصدي والأهلي بنغازي، وتختتم هذه الجولة بلقاء الأهلي طرابلس والسويحلي.

هذا وسيختتم الدور السداسي يوم الخميس المقبل، حين يلاقي الأهلي بنغازي فريق الاتحاد المصراتي، ويقابل النصر منافسه الأهلي طرابلس، وفيآخر لقاء يواجه السويحلي منافسه التصدي.

يشار إلى أن جميع مباريات هذا الدور، ستقام بدون حضور الجمهور، وستحصل كافة الفرق على يوم راحة، والذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.