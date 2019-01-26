بوخزام: القوّات المسلّحة تواصل تنفيذ مهامها في الجنوب وفق الخطّة المعدة لها

بوخزام: القوّات المسلّحة تواصل تنفيذ مهامها في الجنوب وفق الخطّة المعدة لها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد مدير مكتب الإعلام، بإدارة التّوجيه المعنوي بنغازي نقيب “محمد بوخزام”، أنّ القوّات المسلّحة العربيّة الليّبية، تواصل تنفيذ مهامها في الجنوب؛ وذلك بناءً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة مشير “خليفة حفتر”، ووفق الخطّة التي وضعتها غرفة العمليات، وسط ترحيبٍ شعبي من قبائل المنطقة .

وقال بوخزام :”إنّ ما تقوم به العصابات المارقة والمتطرفة، كانت تؤثرــ ليس فقط على استقرار المنطقة وأمنهاــ، بل وصلت إلى حدّ التأثير الجغرافي والعمل على خلق واقعٍ يمسّ بتركيبة المنطقه ومكوناتها ” .

وأضاف “بوخزام”، أنّه تمّ وضع خطّة متكاملة، تُنفّذ على مراحلٍ؛ لإعادة هيبة الدولة، من خلال خلق المناخ الآمن لعمل المؤسسات الأمنية والمدنية، والتي بدأ يلاحظ عودتها إلى مواقعها .

وأشار “بوخزام ” أنّ القوّات المسلّحة، تمكّنت من استعادة (المطار المدني، ومقر اللواء السّادس وقلعة سبها، وفندق الجبل والبوابة الجنوبية للمدينة)، وستكمل مهمتها في كلّ المواقع، حتى تأمين الحدود والقضاء على العصابات والمتعاونين معها .