هيئة الزّراعة تعتزم إقامة ورشة عمل عن “الأسس العلميّة لتربية النّحل”

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تعتزم الهيئة العامّة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، إقامة ورشة علمية بعنوان “الأسس العلميّة لتربية النّحل” يوم غد السّبت بقاعة اجتماعات شحات .

حيث ستلقى في الورشة محاضرتين بعنوان “التحسين الوراثي لنحل العسل” و”أخلاقيات مهنة تربية النحل”، بحضور رئيس الهيئة ومجموعة من الخبراء والمتخصصين ومربي النحل بالبلديات .

يشار إلى أنه قد نسق الاجتماع الأول بين رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية المهندس “محمد عبد العالي” وجمعيات مربي النحل بالمنطقة الشرقية في الخامس من يناير الجاري بمقر الهيئة بمدينة شحات.

وقد تركّز الاجتماع – الذي ضم مربي النحل في كل من بنغازي، وشحات، والقبة، وطلميثة، والبياضة، وتاكنس والبيضاء – حول وضع آلية لجمع مربي النحل تحت جسم واحد، والتأكيد على الاهتمام بمراعي النحل واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع الزحف على مراعي النحل، ومعالجة مشاكل تغذية النحل، في فصل الشتاء والجفاف .

وناقش الاجتماع ضرورة الاهتمام بالمنتج الوطني من العسل، وحمايته، وتوفير معامل ومختبرات للعسل لدى مركز مراقبة جودة الأغذية .

واتفق الحاضرون، على إقامة ورش عمل خاصة بالمربين للتوعية بأهمية تربية النحل .

يشار إلى أن ليبيا تعد من البلدان التي تتميز بتنوع تضاريسها ففيها الجبال والسهول والوديان، و الصحراء وتكثر فيها الأمطار والثلوج وهذا يضفي على العسل أنواعا مختلفة ، ويعد مشروع تربية النحل في ليبيا من المشاريع الناجحة؛ لتوفر المناخ المناسب له في ليبيا.