رغم تشكيك الكثير .. القوّات المسلّحة تسيطر على مطار سبها وتداهم مقرًّا لخلية تحريضٍ ضدّها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

رغم تشكيك الكثير من الجهات السّياسية والعسكرية، في دور القوات المسلحة، لتطهير مناطق الجنوب اللّيبي، والرّافضة لتوحيد الجيش الليبي، فالقوات المسلحة مازالت تواصل تقدمها، وتفرض سيطرتها على العديد من المناطق والمؤسسات الحكومية الهامّة في ميدنة سبها من خلال “عملية تحرير الجنوب” .

وكان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة عميد “أحمد المسماري” قد شن هجوما شرسا على المبعوث الأممى إلى ليبيا “غسان سلامة” بسبب موقفه من عمليات الجيش اللّيبي جنوب البلاد .

شخصياتُ متطرّفة

واتَّهم “المسماري” المبعوث الأممي بعقد اجتماعات مع شخصيات متطرّفة فى البلاد، ولم يلتق القاعدة الشعبية الحقيقة فى ليبيا.

وقال “المسماري” إن “سلامة” يسعى لبناء دولة ميليشيات على غرار النموذج اللبناني، مؤكدا أنّ بلاده ترفض أن تتحول ليبيا إلى نموذج دولة الميليشيات، وأَضاف نحن “منزعجون من إنكار غسان سلامة لدور الجيش الليبي في إرساء الاستقرار بالبلاد”.

السيطرة على جهات عسكرية

وأعلنت القوات المسلحة اليوم الجمعة، سيطرتها على( قلعة سبها وفندق الجبل، وكلية الزراعة سبها، ومعسكر اللواء السادس)، إضافة إلى مطار سبها الدولي بعد انسحاب كامل للميلشيات الخارجة عن القانون منه .

ووفقا لما ذكرته “شعبة الإعلام الإلكتروني” التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك, فقد جرت اليوم السيطرة على جهات عسكرية هي: “معسكر الحراري، مطار سبها الدولي، الثانوية الجوية، قلعة سبها، مقر كتيبة فارس سابقًا، معسكر الدعوكي، الإمداد العسكري، كلية الزراعة، قاعة الشعب”.

وذكرت الصفحة أنه جرى تسليم هذه المواقع بالكامل، إلى القوات المسلحة طواعية بالتعاون مع أعيان مدينة سبها.

مداهمة وكر

وفي إطار تحرير المدينة، قامت وحدات من مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع كتيبة طارق بن زياد، بمداهمة وكر تستخدمه مجموعة مسلحة بالمدينة، لتخزين الأسلحة وله عدة استخدامات أخرى.

وأثناء عملية التفتيش تم العثورعلى أجهزة كمبيوترمحمول ومعدات تستخدم للتزوير .

تحريض وتشكيك

وعند تفتيش أجهزة الكمبيوتر، تم العثور على أن أصحاب هذه الأجهزة، كانوا يستخدمون، مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر أخبار محرضة ضد القوات المسلحة وتبث الرعب والخوف في قلوب الآمنين، وتم معرفة من يشرف على هذه الصفحات .

وأحالت القوات المسلحة كافة المحروزات وقوائم المطلوبين إلى القيادة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وملاحقتهم بالقانون .

وكان آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء “عبدالسلام الحاسي” بصحبة اللواء “محمّد المنفور” قد وصلوا في اليومين الماضيين إلى قاعدة تمنهنت؛ للإشراف على العمليات العسكرية في المدينة .

وأعلنت القيادة العامة عن إطلاق عملية عسكرية شاملة، في مناطق الجنوب الغربي، وتهدف العملية لحماية وتأمين، سكان مناطق الجنوب الغربي من الإرهابيين، سواء من تنظيم “داعش” أو من تنظيم “القاعدة” الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية.